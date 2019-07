Britský konzervativní politik Jacob Rees-Mogg, který bude nově vytvářet agendu vlády v dolní komoře parlamentu, zavedl ve svém úřadu nová pravidla. Týkají se především dodržování určitých gramatických zásad, zaměstnancům ale například zakazují používat i metrický systém. Informovala o tom stanice ITV.

Britský konzervativní politik Jacob Rees-Mogg | Foto: ČTK/ČTK

V pokynech Rees-Mogg vyžaduje, aby se jeho noví podřízení vystříhali "zakázaných slov" jako "very" (velmi), "hopefully" (doufejme, snad), "unacceptable" (nepřijatelný) či frází jako "I am pleased to learn…" (Těší mě zjištění…).