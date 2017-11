Pozvedněte svá srdce, ne mobilní telefony, vyzval věřící papež

/VIDEO/ Papež František vyzval katolíky, aby během bohoslužeb vypínali své mobilní telefony a nepoužívali je k pořizování snímků. Bohoslužba má být časem modlitby a ne fotografování. Svou žádost vztáhl i na kněze a biskupy. Informuje o tom The Washington Post.

"Je to špatná věc," prohlásil tuto středu při své tradiční středeční generální audienci na náměstí svatého Petra ve Vatikánu. "Je mi velmi smutno, když sloužím mši zde na náměstí nebo v chrámu a vidím, kolik mobilních telefonů se zvedlo nad hlavy. A nejsou to jen mobily věřících, ale i mnohých kněží a biskupů."

Katolické noviny The Catolic News Service na Twitteru uvedly, že papežův hlas zněl "rozčileně".

"Prosím! Mše není přehlídka," žádal papež.

Papežovy poznámky, pronášené údajně často mimo plán, si získaly v katolickém tisku popularitu. Nejinak tomu bylo i s touto, kterou The Catolic News Service komentovaly na Twitteru slovy: "Papež měl dnes během své generální audience vyjádřil něco přímo od srdce - je už unavený z toho, jak se musí během mší dívat na tolik telefonů."

Není to ostatně poprvé, co se papež František zaměřil určitým slovním obratem na používání mobilů. Naposledy se to stalo letos v květnu, když při proslovu k lidem shromážděným na vatikánském náměstí svatého Petra vyzval katolíky, aby "používali své Bible se stejnou četností, s jakou sahají po svých mobilních telefonech".

Loni je zase požádal, aby je používali citlivě a s ohledy na druhé. "Víme, že mobilní telefony dokážou lidi někdy spíš rozdělovat, místo aby je sbližovali. Například když při společné večeři každý jen surfuje na svém telefonu nebo když jeden z manželů usne při marném čekání na druhého, který tráví hodiny tím, že si hraje se svým mobilem."

jinými slovy, píše The Washington Post, mobily mohou podle papeže Františka věřící rozptrylovat a odvádět od jejich vztahu k Bohu. "Pozvedněte svá srdce. Ne své mobilní telefony, abyste si pořídili snímek," vyzval papež věřící i kněží během svého týdenního poselství.

Apel proti mobilům přitom nebyl jediným překvapením, které přišlo tento týden z centra katolické církve. Ve čtvrtek Vatikán oznámil, že už nebude prodávat ve svých obchodech cigarety. "Svatý stolec nemůže přispívat k činnostem, které jasně poškozují zdraví lidí," uvedl Vatikán v prohlášení.