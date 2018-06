Pozvu Kima do Ameriky, když to na summitu půjde dobře, uvedl Trump

Americký prezident Donald Trump je přesvědčený, že je na nadcházející schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem dobře připravený. Pokud summit, který se uskuteční příští týden v úterý v Singapuru, dopadne dobře, je také podle svých slov připraven pozvat Kim Čong-una na návštěvu Spojených států. Informovala o tom televize CNN.

„Ano … pokud to půjde dobře, myslím, že by se to mohlo stát,“ odpověděl na dotaz reportérů, zda pozve Kim Čong-una do Spojených států, na tiskové konferenci po schůzce s japonským premiérem Šinzó Abem.

Trump také řekl, že by si dokázal představit normalizaci vztahů mezi Spojenými státy a Severní Koreou, pokud bude dosaženo dohody s Kimem. "Normalizování vztahů je něco, co bych očekával, až vše bude hotové," prohlásil Trump. "Určitě bychom rádi viděli normalizaci," dodal.

Americký prezident rovněž zopakoval své stanovisko k řadě dalších otázek, z čehož podle CNN jasně vyplývá, že Spojené státy, Jižní Korea, Japonsko a Čína pomohou v případě dosažení dohody severokorejskému hospodářství. Již dříve ve čtvrtek Trump prohlásil, že summit bude více než jen společné focení.

Abe navštívil Bílý dům už podruhé během necelých dvou měsíců, aby s Trumpem projednal podrobnosti nadcházejícího americko-severokorejského summitu. Abe, který má s Donaldem Trumpem blízký vztah, vyzval amerického prezidenta, aby nepřestal tvrdě tlačit na Severní Koreu, dokud nebude souhlasit s plnou a ověřitelnou demilitarizací.