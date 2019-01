"Po 48 hodinách je šance na nalezení někoho živého velmi nízká," uvedl Eduardo Angelo, který šéfuje záchranným operacím. "S touto verzí však stále pracujeme," dodal.

Pátrání po obětech bylo v neděli odpoledne přerušeno, a to kvůli obavám, že by mohlo dojít ke kolapsu další přehrady stejné důlní společnosti. Obyvatelé těch částí města, které leží v dosahu přehrady s označením B6, museli být kvůli nebezpečí evakuováni. Domovy muselo opustit zhruba 24 tisíc lidí, experti však odpoledne uvedli, že druhá přehrada by měla vydržet a pátrání bylo opět obnoveno.

Přístup do oblastí je však velmi obtížný. Na některých místech je bahno hluboké až 15 metrů. Pomáhají vrtulníky i těžká technika. Záchranáři již prý nalezli autobus, který přepravoval zaměstnance. Dovnitř se však zatím nedostali, a tak není jisté, jestli někdo zůstal naživu.

"Stále mám naději," řekla serveru BBC Nelia Fonsecová, která ztratila 35letého manžela, jenž pracoval v dole.

Izraelská armáda vyslala do Brazílie 130 žen a mužů, kteří měli podle podplukovníka Jonathana Conricuse pomáhat s hledáním obětí i péčí o pozůstalé. Součástí delegace jsou jednotky K-9 s pátracími psy, hasiči i speciální jednotka potápěčů.

Izraelci na místo vyrazili na příkaz premiéra Benjamina Netanyahu, který je blízkým spojencem brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, a ve Venezuele by měly působit minimálně týden.

Masa odpadu z železného dolu v pátek zaplavila administrativní budovy společnosti Vale, kde se tou dobou nacházely stovky zaměstnanců. Bahno zasáhlo také blízké sousedství Vila Ferteco a někteří obyvatelé uprchli na poslední chvíli.

„Viděl jsem bahno, jak se valí dolů z kopce a cestou dolů vyvrací stromy. Byl to ohromný hluk,“ popsala reportérům Simone Pedrosa, která tragédii pozorovala z osm kilometrů vzdáleného Parque Cachoeira. Pětačtyřicetiletá žena nasedla společně se svými rodiči do automobilu a odjela na nejvyšší bod v okolí. „Pokud bychom se vydali opačným směrem, byli bychom po smrti. Nikdy ten hluk nedostanu z hlavy, je to trauma na které nikdy nezapomenu.“

