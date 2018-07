Přál bych si vrátit čas. Surový Nizozemec nabídl zbitému číšníkovi odškodné

Vypadá to, že jeden z opravných prostředků zafungoval. Jeden z Nizozemců íránského původu, kteří brutálně napadli v centru Prahy číšníka Miroslava, podle zahraničních médií napsal z vazby dopis. Podle webu NLTimes.nl se s tím pachatel Armin N. svěřil nizozemskému deníku Algemeen Dagblad.

"Chci tím dopisem vyjádřit lítost nad incidentem a osobně se za něj omluvit, i za ostudu, kterou přinesl Nizozemsku a lidem doma,“ napsal údajně Armin N. ve zveřejněném textu. Podle útočníka, který se spolu s bratrem a dalšími kamarády v českém hlavním městě loučili se svobodou, "nikdo z nich neplánoval se prát v cizí zemi".

"Přál bych si vrátit čas, ale tak to bohužel nefunguje,“ dodal obviněný Nizozemec, který podle spekulací novinářů nabídl své oběti finanční odškodnění už dříve. Nyní podle NLTimes.nl nabídku zopakoval a napadeného číšníka hodlá podpořit, než se uzdraví.

Mediálně hojně sledovaný incident se odehrál na zahrádce restaurace před obchodním domem Quadrio 21. dubna. Číšník napomenul partičku Nizozemců, kteří mají rádi bojové sporty, aby nekonzumovali vlastní alkohol. Vzápětí jej za to zbili. Pak z místa utekli.

Miroslav pak skončil v nemocnici, prodělal dvě operace a do práce se vrátit nemůže. Pachatele dopadli s pomocí veřejnosti policisté až na Letišti Václava Havla. V průběhu vyšetřování se dokonce spletli a zadrželi v hotelu turisty z Izraele.

Dva muži vyvázli bez trestu, třem dalším soud udělil podmínku a na pět let je vyhostil ze země. Armin N. a jeho bratr Arash čelí obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí až deset let vězení. Soud by s nimi měl podle nizozemských novin být v září.

"Byl jsem napůl mrtvý. Útočníkům přeju co nejvyšší trest," prohlásil zmlácený číšník Miroslav N. při první a dosud jediné veřejné tiskové konferenci.