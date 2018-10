Pranýř pro učitele. Německá AfD nabádá žáky k udavačství

Německá krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) spustila webové stránky, na nichž mohou děti udat své učitele. A to v případě, že pedagogové během výuky vyjádří svůj politický názor. Podle strany toto opatření podpoří neutralitu vyučování, opozice to ale považuje za krok směrem k totalitnímu režimu.

Ilustrační snímekFoto: Shutterstock

Webový portál nazvaný „Neutrální školy“ spustilo minulý měsíc hamburské sdružení AfD. Jeho prostřednictvím mohou žáci základních škol podávat anonymní stížnosti na pedagogy, kteří podle nich porušují neutralitu a kritizují stranu, informují německá média. Do budoucna chce AfD platformu rozšířit i do dalších devíti spolkových států, a to včetně Bavorska, Braniborska či Saska.

Koncept udavačství, které „Neutrální školy“ představují, připomíná mnohým Němcům období nacistické či komunistické vlády, upozorňuje zpravodajský web televizní stanice Deutsche Welle. Učitelům, ani představitelům opozičních stran se proto tato myšlenka nelíbí. „Musím to veřejně odsoudit. Jednoznačně se jedná o krok směrem k totalitnímu režimu,“ domnívá se například bádensko-württemberský premiér Winfried Kretschmann.

Děsivý vývoj událostí

S jeho názorem souhlasí i představitelé odborných organizací. „Dá se očekávat, že strana, která se chce zbavit svých odpůrců, vytvoří platformu, jejímž úkolem je odsoudit lidi s odlišnými názory. Učitelé by se měli bát. Jedná se o děsivý vývoj událostí,“ cituje zpravodajský web Deutsche Welle Ilku Hoffmannovou, členku představenstva Německé vzdělávací unie (GEW).

Webovým portálem se budou na dnešním zasedání v Berlíně zabývat i ministři kultury a školství šestnácti spolkových zemí. Durynský premiér Helmut Holter již nyní doporučil všem učitelům, na které přijde prostřednictvím stránek udání, aby se obrátili na ministerstvo. To následně posoudí, zda nedošlo k porušení osobnostních práv.

AfD ale kritiku odmítá. Podle člena jejího předsednictva Steffena Königera totiž straně nejde o donášení, ale o osvětu a zachování pestrosti názorů. Učitelé totiž za žádnou cenu nesmí žáky o kontroverzních tématech, jako je americký prezident Donald Trump, islamizace či změna klimatu, informovat jednostranně.