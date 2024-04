Přes tři roky fascinovaly stovky tisíc lidí na sociálních sítí fotky a videa ze života nepravděpodobných zvířecích kumpánů. Fenka stafordširského bulteriéra Peggy si totiž padla v australském Queenslandu do noty se strakou Molly. Ptáka teď ovšem zabavili úředníci kvůli porušení předpisů o ochraně přírody.

Možná to bylo tím, že Juliette Wellsová má zjevnou slabost pro zvířecí nalezence. Fenku bulteriéra má z útulku a před čtyřmi lety si z parku donesla opuštěné ptáče. Příběh, který následoval, nadchl nyní už dva miliony lidí na internetu, pobouřil některé ochránce přírody a nakonec přiměl úředníky ke kontroverznímu rozhodnutí, všimla si CNN.

Wellsová chtěla podle stanice malou straku původně odchovat na zahradě a vrátit do přírody. Nakonec se ale opeřenec natolik skamarádil s fenkou Peggy, že se o jejich skotačení začala dělit na sítích. Stal se z nich fenomén, zejména poté, co Wellsová jejich obrázky s povzbuzujícími větami sdílela během pandemie.

Kvůli domácímu chovu ovšem čelila kritice. „Je to volně žijící pták. Nakonec ji přestane bavit tam zůstávat a hrát si se psem, je to přece straka. Popoletí o dům dál a tam ji první pes nejspíš roztrhá. První stížnost jsem poslala před jedenácti měsíci. Úřad na ní skoro rok seděl a mě přestávalo bavit, že se odmítá starat o dodržování vlastních předpisů,“ řekla pro australskou veřejnoprávní televizi ABC Cat Coakesová, která sama pečuje o volně žijící zvířata.

Ministerstvo životního prostředí nakonec zakročilo a Wellsová jim musela straku vydat. „Zotavující se volně žijící zvířata se nesmí stýkat s domácími zvířaty, aby to v nich nevyvolávalo stres, změny chování a nedocházelo k přenosu nemocí. Volně žijící zvířata se nesmí ochočovat,“ poukázal mluvčí úřadu na platné předpisy.

Ornitolog: Straka není domácí mazlíček

Přední ornitolog z australské Griffithovy univerzity Darryl Jones, který o vlastní péči o straku napsal knihu, potvrdil, že si žena v žádném případě neměla ptáče před lety brát domů.

„Nějakou straku někde krmí kdekdo. Je ale velký rozdíl mezi tím, když se vám usadí na zahradě a když se z ní stane domácí miláček. Právě to se ale v tomhle případě stalo a úřad by se podle toho měl zachovat. V zájmu tohoto konkrétního ptáka je, aby se vrátil do rodiny,“ řekl expert pro CNN.

Online petici za návrat Molly ostatně podle stanice podepsalo už na sedmdesát tisíc lidí. Slyšet se nechal i premiér Queenslandu Steven Miles. „Někdy je nutné, aby převážil zdravý rozum. A když se na ten příběh podíváte… je zřejmé, že to může dopadnout i lépe,“ řekl pro BBC.

Ministerstvo podle CNN uvedlo, že možnosti, kam ptáka v souladu se zákonem umístit, posuzuje a připustilo, že odebrání Molly z rodiny byla emotivní záležitost.

Australské straky dostaly jméno pro svou podobnost s euroasijskými protějšky, nejsou s nimi ale blízce spřízněné. BBC uvedla, že se dožívají až třiceti let a jsou chráněným domorodým druhem. Odborníci je považují za zcela zásadní součást australského ekosystému.

