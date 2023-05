Finští novináři nápaditě skryli svoje zprávy o válce na Ukrajině, aby je dostali k uživatelům v Rusku. U příležitosti čtvrtečního Dne svobody tisku vydali mapu pro velmi oblíbenou online střílečku, v níž umístili skrytou místnost plnou nezávislých informací o masakrech i počtech ruských ztrát. Hru Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) podle odhadů hraje kolem čtyř milionů Rusů.

Finští novináři nápaditě pašují zprávy o masakrech a zločinech na Ukrajině k uživatelům v Rusku. Využívají pro to tajnou místnost v počítačové hře. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Mimořádně kreativní výsadkovou operaci připravili novináři z nejčtenějšího finského deníku Helsingin Sanomat. A nezvedli se při tom od svých redakčních klávesnic. S pomocí dvou zkušených vývojářů se rozhodli oslovit miliony ruských hráčů oblíbené střílečky z vlastního pohledu Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), kde se utkávají týmy příslušníků speciálních jednotek a teroristů v nápaditých mapách. Přináší jim nezávislé informace o hrůzách války na Ukrajině, které režim Vladimira Putina stále říká speciální vojenská operace.

Finové do hry nahráli mapu de_voyna a v ní skryli místnost se zprávami svých reportérů působících na Ukrajině. „Naše noviny i další nezávislá zahraniční média jsou v Rusku blokovaná, online hry ale zatím zakázané nejsou,“ řekl šéfredaktor novin z finské metropole Antero Mukka britskému Guardianu. Mapa ukazuje nejmenované slovanské město v bojové zóně, její název odkazuje na ruské slovo pro válku.

Autoři map, se kterými list spolupracoval, mají zkušenosti s tvorbou stovek oblíbených map pro CS:GO, uvedl server Yahoo. „Chtěli jsme se zapojit do tvorby takové mapy, která má humanitární účel spojený s reálným světem,“ uvedli pro Yahoo vývojáři, kteří kvůli ochraně vlastní bezpečnosti zůstávají v anonymitě.

Zdůraznili přitom, že nesmyslná ruská agrese proti Ukrajině zabila desítky tisíc civilistů, včetně dětí. „Tohle je to nejmenší, co můžeme udělat pro to, abychom vynesli na světlo Putinovy válečné zločiny a ruskou propagandu,“ dodali vývojáři.

Mapa obsahuje skrytou místnost, do které se hráči dostanou, pokud si všimnou několika vodítek ve hře, jako je světlo zářící nad vchodem do domu, nebo když jejich postava zemře a oni se v obvyklé vstupní místnosti hry rozhlédnou kolem sebe. Uvnitř najdou zprávy reportérů Sanomatu z války na Ukrajině v ruštině. „Jsou o tom, jaká je realita války v této zemi,“ řekl Mukka.

Zdi digitální místnosti osvícené rudými světly jsou polepené novinovými články a fotkami pojednávajícími o událostech, jako byly masakry v ukrajinských městech Buče a Irpini, popisuje Guardian. Na jedné ze stěn najde hráč mapu Ukrajiny se záznamy o útocích na civilisty, v pozadí přitom nahlas zní rusky čtené články z helsinských novin. „To jsou informace, které nejsou dostupné ve zdrojích ruské státní propagandy,“ připomněl Mukka.

Dozví se o padlých

Mezi články, které návštěvníci místnosti uslyší v ruštině, je i zpráva o počtech ruských vojáků zabitých v boji.

Při ruské agresi jsou denně zabíjeni ruští vojáci, napsali finští novináři. Dodávají, že každý den matky přicházejí o syny, manželky ztrácejí své muže, děti už nebudou mít otce. A že ruské ministerstvo obrany skrývá skutečné počty ruských vojáků zabitých v boji.

Po roce útočné války rozpoutané Ruskem přinesl nezávislý mezinárodní výzkum odhad, že na Ukrajině padlo sedmdesát tisíc ruských vojáků. „Je to blázinec, všecko špatně. Měl jsem štěstí, že mě nezabila palba od našich,“ řekl finskému reportérovi zraněný ruský voják po návratu z fronty.

Finové přinášejí i slova matky jednoho ruského vojáka. „Tvrdili jim, že jedou na cvičení a proto je vzali do jiné země. Proč mají umírat,“ říká na konci článku, který bude znít v uších hráči při návštěvě skryté místnosti.

Dva tisíce stažení

Ruské úřady stále nepřipouští pro svou agresi proti Ukrajině používání slova válka, trvají na používání eufemismu speciální vojenská operace. Lidi, kteří šíří nezávislé informace, nebo proti válce viditelně protestují, úřady pronásledují. Hrozí jim přitom stále vyšší tresty za „hanobení armády“. Finští novináři ve svém oznámení o vydání herní mapy proto připomínají i jména svých pronásledovaných ruských kolegů.

List mapu vydal v pondělí a zatím zaznamenala dva tisíce stažení, i když novináři zatím neví, odkud uživatelé, kteří si mapu stáhli, byli. „Jednoznačně to podtrhuje, že každý pokus zabránit toku informací a zaslepit oči veřejnosti je v dnešním světě odsouzený k nezdaru,“ poukázal šéfredaktor.

Připomněl, že Counter Strike podle odhadů hrají čtyři miliony Rusů a často jsou to lidé v odvodovém věku, podléhající mobilizaci. „Myslím, že i Rusové mají právo znát nezávislé informace založené na faktech, aby podle nich mohli činit rozhodnutí o svém životě,“ dodal.