Když se ze zbědované Ukrajiny vrátil, rozhodl se vylíčit své údajné zkušenosti. Hoeft tvrdí, že on a další dva dobrovolníci nakonec museli z Ukrajiny tajně uprchnout. Aby se dostali do bezpečí, předstírali, že jsou pracovníci humanitární pomoci a k hranicím odjeli v sanitce, píše server Daily Mail.

Things are not going well in Ukraine for Henry Hoeft, the Boogaloo Boy profiled by @DispatchAlerts who promised to fight until “the job was finished.”