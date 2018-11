Právník křesťanky Bibiové uprchl z Pákistánu. Bál se o život

Slovensko by mohlo přijmout deset syrských sirotků z utečenských táborů v Řecku. Řekl to dnes slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Podle něj si to společnost může ekonomicky dovolit a je to v souladu s tím, co Slovensko v otázce migrace prosazuje. Pomoc syrským dětem se stala žhavým tématem i v Česku, premiér Andrej Babiš ale jejich přijetí odmítl.