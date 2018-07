Právníka, který hájil Miloševiće u mezinárodního soudu, zastřelili v Bělehradě

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 26 500 Kč

Všeobecné sestry s osvědčením Všeobecná sestra. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 26500 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce:, Domov se zvláštním režimem "Sněženka", Klatovská třída 1892/145, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, , Požadujeme:, Zdravotní způsobilost, očkování proti žloutence typu "B" (s nástupem aplikovaná nejméně II. očkovací dávka), průkaz v potravinářství, trestní bezúhonnost, SS, VOŠ či VŠ vzdělání, znalost IT, možnost přidělení služebního bytu, slušné jednání, spolehlivost, flexibilita. , Pozn. uvedený plat od je uveden bez příplatků SO, NE, SV, mimořádných odměn, ročních odměn a dalších pohyblivých složek platu., , Nabízíme:, Vyplácení mimořádných, ročních odměn až do výše jednoho platu, týden dovolené navíc, benefity z FKSP (na stravování, rekreace, jazykové kurzy, penzijní připojištění, výhodný zaměstnanecký O2 tarif, vstupenky na kulturní akce, hokejové a fotbalové zápasy). Jistota trvalého pracovního poměru, práce v příjemném kolektivu., Více informací na www.muss.plzen.eu. Pracoviště: Domov se zvláštním režimem "sněženka", Klatovská třída, č.p. 1892, 301 00 Plzeň 1. Informace: Lenka Telínová, +420 378 037 623;378 037 606.