Mocnou a významnou, ale také krutými ranami osudu stíhanou rodinu Kennedyů potkalo v druhé polovině 20. století tolik tragických událostí, až se začalo mluvit o "prokletí rodu Kennedyů".

Dva Kennedyové podlehli atentátu: kromě prezidenta JFK i jeho bratr Robert "Boby" Kennedy, jehož 5. června 1968, pět let po smrti Johna, zavraždil během kampaně za zvolení novým prezidentem USA Američan palestinského původu Sirhan Bishara Sirhan.

Jejich třetí bratr, senátor Edward Kennedy, se stal o rok později aktérem tragické autonehody, při níž dne 18. července 1969 sjel po společné oslavě někdejších spolupracovníků prezidentského štábu Roberta Kennedyho s autem do moře. Edward řídil a pravděpodobně byl pod vlivem alkoholu. V autě se utopila bývalá asistentka Bobyho Kennedyho Mary Jo Kopechne (s českými předky, jejichž původní příjmení znělo Kopečný). Pro třetího z Kennedyů to znamenalo konec prezidentských ambicí.

Jacqueline nechtěla, aby létal…

A tragickému osudu se bohužel nevyhnul ani syn JFK, proslavený už v dětství legendárními fotkami, na nichž si hraje na podlaze pod stolem v Oválné pracovně, nebo už zmíněnými pochmurnými záběry z pohřbu svého otce. Jeho příběh se naplnil dvacet let po Edwardově nehodě - v pátek 16. července 1969 po setmění se s malým jednomotorovým letounem Piper Saratoga, které sám pilotoval, zřítil u massachusettského pobřežního městečka Martha's Vineyard do Atlantského oceánu. Spolu s ním byla na palubě letadla jeho žena Carolyn Bessettová a švagrová Lauren. Všichni tři zahynuli. A možná stačilo jen pár desítek minut, aby mohli žít.

Osmatřicetiletý Kennedy junior odstartoval z letiště Essex v New Jersey a zamýšlel letět podél pobřeží Connecticutu přes ostrov Rhode do Martha's Vineyard, a odsud do přístavu Hyannis na svatbu své sestřenice Rory. Ale několik věcí se hned od začátku pokazilo.

Syna JFK fascinovalo letectví od dětství a svůj podíl na tom měl právě jeho otec, protože malý John hrozně rád sledoval, jak si prezidentský vrtulník s jeho tátou sedá na trávník před Bílým domem. Začátkem roku 1998 se zapsal do pilotní školy na Floridě a v dubnu 1969 získal licenci soukromého pilota. Traduje se přitom, že se rozhodl pro získání pilotního průkazu úmyslně až po smrti své matky Jacqueline Kennedyové-Onassisové, jež zemřela v roce 1994. Ta totiž s jeho vášní pro létání hluboce nesouhlasila, možná proto, že si pamatovala smrt svého nevlastního syna Alexandera Onassise, který zemřel při pádu letadla v roce 1973.

Podle svých tehdejších přátel byl ale mladý Kennedy pro létání opravdu zapálený. Zapadalo mezi jeho ostatní dobrodružné aktivity, jako bylo extrémní kajakářství, potápění a paragliding. Navíc mu vyhovovalo, že se jako pilot vlastního letadla mohl vyhnout davům "čumilů" na letištích, které jeho přítomnost pochopitelně přitahovala.

"Když se k vám nahrnou lidé v restauraci, můžete po jídle zmizet, popřípadě si přesednout do uzavřeného salonku, ale na letišti nemáte kam utéct. Proto je John nenáviděl. Vždycky měl pocit, že tam musí sedět a každý, kdo vejde dovnitř, se k němu hrne. To byl důvod, proč si zamiloval vlastní létání a malá letiště," řekla serveru Town & Country dlouholetá přítelkyně rodiny Kennedyů Sasha Chermayeffová.

Když se tedy mladý pilot připravoval k osudnému letu, měl za sebou pouhé tři měsíce zkušeností. Jeho žena Carolyn proto váhala, zda s ním má letět. Nakonec ale souhlasila. K nápadu na společný let se připojila i její čtyřiatřicetiletá sestra Lauren, která pracovala pro pojišťovnu Morgan Stanley a bydlela nedaleko obou manželů v Tribece. Na víkend si naplánovala program na Martha's Vineyard, takže John se ji tam rozhodl vyložit, a poté pokračovat s letadlem v další cestě.

Nesehnal instruktora a odstartoval pozdě

Kennedy junior létal do té doby většinou pod dohledem instruktora Jaye Biedermana a chtěl ho s sebou i v onen pátek 16. července. Ale nepodařilo se mu ho sehnat. Nakonec se proto rozhodl, že poletí bez druhého pilota, a nahodil motor letadla, které vlastnil ani ne čtvrt roku. Dost možná to bylo vůbec poprvé, co se v jeho kokpitu ocitl sám.

Jenže ženy, které bral s sebou, se po cestě na letiště opozdily, takže letoun odstartoval z New Jersey až ve 20:39. Bylo to výrazně později, než John původně zamýšlel. A aby té smůly nebylo málo, zvedl se té noci hustý opar, který viditelnost ještě víc omezil. Ostatní piloti se rozhodli kvůli mlze raději neletět.

O tom, co se stalo později, vypovídaly později výsledky vyšetřování. Kennedy sice vlastnil pilotní průkaz, ale ten ho opravňoval pouze k létání za denního světla, k nočnímu létání podle přístrojů, bez vizuálního kontaktu se zemí, neměl kvalifikaci. Stalo se mu tak osudným totéž, co v roce 1978 zabilo začínajícího australského pilota Fredericka Valentiche - protože neviděl žádné orientační body, podlehl prostorové dezorientaci, ztratil přehled o tom, kde je nahoře a kde je dole, a nevědomky svedl letadlo přímo do moře.

V přístavu Hyannis zatím čekal na letadlo prominentního páru dlouholetý rodinný přítel Dan Samson, který měl v úmyslu Johna a Carolyn vyzvednout. Když letadlo nepřistálo, jak mělo, vyděsil se a začal kontaktovat společné známé, zda manželé nezměnili plány. To spustilo přestřelku zběsilých telefonátů mezi rodinou a přáteli, jež bohužel ústily do stále tísnivěji vyznívajícího závěru: trojice u nikoho nezůstala, nikde se nezdržela, letadlo nejspíš opravdu odstartovalo.

Nakonec nezbylo Kennedyovým přátelům jiné východisko než kontaktovat pobřežní stráž a námořnictvo. Po letadle bylo zahájeno pátrání, při němž bylo během pěti dnů pročesáno víc než tisíc čtverečních mil oceánu. Dne 19. července loď NOAA Rude konečně zachytila pomocí sonaru na mořském dně zbytky Kennedyho letounu, které s definitivní platností identifikovali o den později v půl dvanácté večer specialisté ze záchranné lodi USNS Grasp. Závěr šetření zněl jednoznačně: Letadlo víc než hodinu po odletu havarovalo a zřítilo se do moře.

Matka Kennedyho ženy s jejím manželstvím nesouhlasila

Smrt potomka nejslavnějšího poválečného amerického prezidenta měla dopad na rodinu i na celé Spojené státy. Johnova sestřenice Rory odložila kvůli nehodě svou svatbu a bílý svatební stan, který měl pohostit 275 svatebních hostů, se změnil v místo, kde rodina sdílela zármutek a lidé se tam přicházeli pomodlit za tragicky zemřelé (Rory se nakonec vdala o tři týdny později při malém soukromém obřadu v Řecku).

Svou soustrast vyjádřilo pozůstalým na 350 smutečních hostů, včetně tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona, bývalého legendárního rohovníka Muhammada Aliho a Johnovy sestry Caroline Kennedy Schlossbergové.

Mezi truchlícími byla i Lisa Bessettová, dvojče Lauren a sestra Carolyn, jež zahynuly v letadle, a její rodiče. Pro rodinu Bessettů měla tragická událost o to krutější podobu, že se jim manželství Carolyn s mladým Kennedym příliš nelíbilo.

„Rodina se s tímto manželstvím nikdy úplně nesmířila. Carolynina maminka pronesla na její svatbě přípitek, v němž řekla v podstatě, že si nemyslí, že by to bylo správné manželství pro její dceru," uvedl pro New York Post Steven M. Gillon, historik a autor knihy "Americký zdráhající se princ: Život Johna F. Kennedyho Jr., nová biografie". "A její nejhorší obavy se nakonec naplnily," dodal.