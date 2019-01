Přehlídka na petrohradském Palácovém náměstí začala minutou ticha na počet obyvatel i vojáků, kteří nacistické obléhání tehdejšího Leningradu nepřežili. „Klaníme se posvátné památce těch, kteří se nevrátili z války a zahynuli vinou zranění či nemocí. Ruská armáda bude vždy vzpomínat na činy našich otců a praotců,“ prohlásil držitel titulu Hrdina Ruské federace generálplukovník Alexander Žuravljev.

Slavnostní ceremoniál zahájil pochod kadetů vojenské akademie oblečených v uniformách a vybavených zbraněmi z doby druhé světové války. Účastníci nesli nad hlavou prapory jednotek, které se účastnily tehdejších bojů, vlajku Ruské federace, vítězný prapor, vlajku ruských ozbrojených sil a vlajku Petrohradu.

„Na přehlídce se představil i legendární sovětský tank T-34, dělostřelecké baterie, raketový systém Tornado, bojová vozidla pěchoty BMP-3, obrněná vozidla Tigr, UAZ a Taifun, tanky T-72B3, obrněná bojová vozidla BTR-82A, systémy protiletecké obrany S-400 a raketové systémy Iskander-M,“ popisuje techniku, kterou ruská armáda na přehlídku dopravila, zpravodajská agentura TASS.

Slavnosti se zúčastnil i ruský prezident Vladimir Putin, a čelní představitelé místní samosprávy. Společně položili květiny na Piskarjovském památném hřbitově, sloužícím jako připomínka sovětských vojáků, kteří během nacistického obléhání Leningradu položili své životy. Putin navštívil také místo hromadného hrobu, kde leží jeho bratr Viktor, jenž během obléhání města zemřel na záškrt.

„Toto výročí je velmi důležitým datem pro celou naši zemi, pro všechny Rusy a obzvláště pro prezidenta Putina,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Otec ruského prezidenta Vladimir Spiridonovič Putin odjel na frontu krátce poté, co propukla válka.

Vladimir Putin navštívil také památník v oblasti Něvského pětníku zhruba 50 kilometrů jihovýchodně od Leningradu. Při snaze rudé armády o prolomení blokády tu zahynulo zhruba 50 tisíc vojáků a prezidentův otec tu při bojích utrpěl těžké zranění.

Blokáda Leningradu (dnešního Petrohradu) začala 8. září 1941 a trvala dlouhých 872 dní. Rudá armáda ji poprvé prolomila 18. ledna 1943, kompletně však byla uvolněna teprve 27. ledna 1944. Leningrad zůstává jediným velkým městem v historii, které vydrželo téměř 900 dní dlouhé obklíčení.

