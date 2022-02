Legendární stůl z Oválné pracovny: Zažil plavbu přes oceán i rozmar s Coca-Colou

Osmidenní návštěva, která byla završena podepsáním Šanghajského komuniké, měla otevřít dveře pro navazování diplomatických vztahů mezi nejbohatší a nejlidnatější zemí světa. Izolovaná Čína, pod vedením Mao-ce Tunga, se měla stát ekonomickým partnerem Spojených států.

Zlomový krok

„Nixonova návštěva byla jedním z nejdůležitějších zlomů v historii 20. století, možná tím nejdůležitějším v éře po druhé světové válce,“ řekl CNN hlavní poradce pro čínský obchod a ekonomiku z Centra pro Strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu (CSIS) Scott Kennedy. Ten také poukazuje na tehdejší propastné rozdíly v ideologii mezi národy. „Čína byla komunistickou zemí uprostřed kulturní revoluce a USA se snažily omezit šíření komunismu.“

Formující se diplomatický vztah s USA měl podle Suishenga Zhaa, ředitele Centra pro čínsko-americkou spolupráci na Denverské univerzitě, také obrovské důsledky pro Čínu. „USA byly tehdy klíčem k modernizaci Číny, která z toho měla nesmírný prospěch. Bez Spojených států by Čína pravděpodobně dnes nebyla takovou mocností, jakou ji známe,“ řekl CNN.

Ideologické protiklady

Zahraniční cesta prezidenta Nixona se tehdy stala fenoménem. Snímky, přenášené do USA, na nichž je vidět, jak americký prezident i s první dámou cestuje po Velké Čínské zdi a navštěvuje nespočet dalších míst, byly jedny z prvních z komunistické Číny, které měli vůbec Američané možnost vidět. Americký reportér Dan Rather, který cestoval společně s prezidentskou delegací, později řekl, že cestovat do Číny bylo jako opustit Zemi a vydat se hluboko do kosmu na nějakou vzdálenou planetu.

Mao a Nixon byli totální ideologické protiklady. Podle profesora historie na Honkongské univerzitě (HKU) Xu Guoqiho bylo až ironické, že se oba tito lídři rozhodli přistoupit k setkání, aby dosáhli historického průlomu ve vztazích. Rizika možných následků jejich jednání u společného stolu navíc byla dost vysoká.

V Číně byly Spojené státy nepřítelem číslo jedna, hlavně kvůli Korejské válce. Neustále na ně také cílila tamní propaganda. USA zase procházely složitým obdobím narovnávání vztahů po druhé světové válce a návštěva Číny pro ně mohla znamenat komplikaci ve vztazích se spojenci.

Společný nepřítel

Přesto všechno však k návštěvě nakonec došlo. „Antikomunista Nixon a komunistický revolucionář Mao byli oba velmi realistickými vůdci, kteří stáli nohama na zemi. Měli konkrétní karty, které potřebovali hrát," řekl historik Xu.

Nixon potřeboval napravit vztahy, které měly americkou armádu vyprostit z nákladné a nepopulární války ve Vietnamu. Mao se snažil usilovat o celosvětové uznání navzdory hlasům z Tchaj-wanu. Existovala však také ještě jedna společná obava, která lídry pravděpodobně nakonec přiměla ke společnému setkání.

„USA a Čína byly schopny překonat svou antipatii a dosáhnout tohoto uvolnění ve vztazích hlavně díky jejich společnému nepříteli - Sovětskému svazu," řekl Kennedy z CSIS.

Xu z HKU v této souvislosti poukazuje na konflikty, které se objevily mezi komunistickými sousedy. „Mao dospěl k závěru, že potřebuje někoho, kdo by pomohl Číně vypořádat se se Sovětským svazem," řekl CNN.

Vztahy na bodu mrazu

I přes nepopiratelně velký význam této návštěvy se na den výročí žádné velké ceremonie neplánují. Tento milník pravděpodobně nebude nijak zvlášť oslavován ani ve Washingtonu a ani v Pekingu. Místo toho je výročí Nixonovy historické návštěvy spíše smutným připomenutím faktu, že jsou vztahy mezi Čínou a USA opět na bodu mrazu.

Washington považuje Čínu za vojenskou hrozbu a bojí se její rostoucí ekonomiky, zatímco stále asertivnější Čína pod vedením vůdce Si Ťin-pchinga nastavuje jasné mantinely pro to, aby se USA nevměšovaly do vnitřních záležitostí země. Tyto dlouhodobě napjaté vztahy opět zúžily prostor pro vzájemnou spolupráci. Začátkem tohoto měsíce navíc diplomatická přestřelka vyvrcholila nepřítomností amerických velvyslanců v Číně v průběhu zimní olympiády. Spojené státy tak daly jasně najevo, že se jim při nejmenším nelíbí tamní stav lidských práv.

USA tvrdě odsoudily pekingský zásah proti svobodám v Hongkongu a označily jeho zacházení s Ujgury a dalšími muslimskými menšinami v dalekém západním regionu Sin-ťiang za genocidu. Čína jakékoliv porušování lidských práv popřela a znovu důrazně upozornila USA, aby se nepletly do jejich vnitřních záležitostí.

Dalším potenciálním problémem stále zůstává samosprávný ostrov Tchaj-wan, jenž považuje pekingský velvyslanec ve Washingtonu za pomyslnou největší tikající bombu mezi oběma stranami. Dle Číny si USA v otázce Tchaj-wanu zahrává s ohněm.

Kennedy navíc poukazuje na další komplikaci – posilující se vztah mezi Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem „Rusko a Čína jsou si nyní zjevně mnohem blíže, než tomu bylo právě před padesáti lety,“ řekl hlavní americký poradce pro čínský obchod.

Dnešní vztahy, diplomatické konflikty a utlumené úsilí o spolupráci tak téměř dokonale kontrastují s oslavovaným setkáním před padesáti lety, kdy tehdejší čínský premiér Čou prohlásil, že s prezidentem Nixonem právě společně otevřeli bránu k přátelským kontaktům.

Významnost návštěvy dokládá také jedna zajímavost. Zahraniční cesta amerického prezidenta totiž inspirovala amerického hudebního skladatele Johna Adamse ke složení minimalistické opery s názvem Nixon v Číně, která měla premiéru v roce 1987. Jde o jednu z nejslavnějších a nejlépe přijatých amerických oper druhé poloviny dvacátého století. Skladba The People Are the Heroes Now je součástí soundtracku počítačové hry Sid Meier's Civilization IV.

