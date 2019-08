Irové tomu městu neřeknou jinak než Derry, byť oficiální název, odkazující na sounáležitost s Británií, zní Londonderry.

Právě tady, v tomto pětaosmdesátitisícovém přístavním městě, propukly před padesáti lety krvavé pouliční bitky mezi katolickými proirskými „republikány“ a probritskými protestantskými „unionisty“. Tehdejší severoirský premiér James Chichester-Clark po několika dnech marných snah policie o uklidnění situace požádal britskou vládu o vyslání armády a její nasazení ve městech v Severním Irsku. Jak konstatuje v souvislosti s výročím britská stanice BBC, začala tím krvavá fáze konfliktu v Severním Irsku. Zraněno během něj bylo téměř padesát tisíc lidí a zahynulo na tři a půl tisíce lidí, z toho téměř dva tisíce civilistů.

Zbytek tvořily oběti jak na straně separatistických bojůvek Irské republikánské armády, tak britských vojáků a policistů.

Nejbrutálnější masakr celého konfliktu se odehrál opět v Londonderry na „krvavou neděli“ 30. ledna 1972, kdy britští výsadkáři začali střílet do pochodu proirských republikánů. Na místě zahynulo třináct lidí, velkou část tvořili nezletilí.

Britská armáda byla nasazena v Severním Irsku až do roku 2007, tedy třicet osm let. Pro porovnání dvakrát déle, než byly v Československu jednotky Sovětské armády.

Sjednocení nepomůže

Z ulic však hlídkující ozbrojení britští vojáci zmizeli už v roce 1998, kdy byla mezi Irskem, Velkou Británií,loajalisty a republikány uzavřena „velkopáteční dohoda“. Dohoda a spolu s ní zrušení hranice mezi Irskem a Severním Irskem ukončila násilí a pomohla vzestupu celého irského ostrova.

Jak BBC konstatuje, toto období klidu a prosperity může skončit „tvrdým brexitem“, který by na irský ostrov vrátil hranice. Britský premiér Boris Johnson sice tvrdí, že se tak nestane. Současně ale odmítá dohodu s EU, která by umožnila neexistenci hranic i po odchodu Británie z Unie.

Řešením by přitom nebylo ani referendum, které by Severní Irsko spojilo s Irskou republikou. „Velký počet Britů, unionistů, by se totiž stal součástí sjednoceného Irska proti své vůli,“ varoval irský premiér Leo Varadkar.