Před rokem pobodal Češku a dvě Němky, zřejmě bude prohlášen za nesvéprávného

Doprava a logistika - Řidič kontejnerového vozu Praha, C 27 000 Kč

Řidič C, Praha Naše firma ADBA, s. r. o. se zabývá kontejnerovou přepravou v Praze a výkopovými pracemi za pomoci bagrů. Do kolektivu naší firmy hledáme nového zaměstnance na pozici řidiče náklad. autmobilu sk. C. Náplň práce: jízdy po Praze s kontejnerovým vozem pokládky kontejneru, dovoz materiálů... základní péče o vozidlo.