Gina McFeelyová se právě připravovala na narozeninovou oslavu svého synovce, když uslyšela hlasitou ránu. „Všichni vybíhali na ulici. Pak jsem uviděla auto v plamenech a pomyslela jsem si: ‚Ach můj bože.‘ Je to už dlouho, co se v Derry objevila bomba. Byl to šok,“ řekla CNN.

Své plány ale nezměnila a odešla slavit. „Nebojím se. Pocházím z Derry a tohle jsme zažili i dříve. Jsem ale rozčílená. Nechci, aby se historie opakovala,“ dodala McFeelyová.

Na útok již reagovali někteří politici. „Tento nesmyslný teroristický čin je nutné co nejdůrazněji odsoudit. Jsme vděčni našim bezpečnostním složkám za jejich rychlý zákrok. Právě díky němu nejsou žádné oběti na životech a zranění,“ napsala na twitteru předsedkyně severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová.

Absolutely appalled by this terrible act of violence tonight right in the heart of our city. I utterly condemn this attack which could easily have resulted in loss of life or injury. The perpetrators do not speak for the people of Derry and Strabane! pic.twitter.com/EBrazYgYRt