Přednášel pro 210 milionů věřících. Zemřel vlivný americký kazatel

Za dobu jeho šedesátileté kariéry kázal podle BBC odhadem asi 210 milionům lidí. Dalších několik milionů věřících zasáhl pomocí televize.

Graham se ve věku šestnácti let stal věrným křesťanem poté, co slyšel kázat putujícího evangelistu. V roce 1939 byl vysvěcen, aby mohl ministrovat.

Do povědomí občanů ve Spojených státech se dostal v roce 1949, když se ujal dvouměsíčního úřadu pastora v obřím stanu v Los Angeles.

Kazatel byl nejdříve skeptický k hnutí za občanská práva ve Spojených státech, nakonec se ale v padesátých letech dvacátého století stal jeho podporovatelem s církevními shromážděními pro rasově různorodé publikum.

My father @BillyGraham​ has met every President of the U.S. since Harry S. Truman. Watch this #PresidentsDay clip. pic.twitter.com/8gYUI88C5M