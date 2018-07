Předsedkyně nejvyššího soudu Polska končí, prezident Duda ji poslal do penze

Polský prezident Andrzej Duda penzionoval předsedkyni nejvyššího soudu Malgorzatu Gersdorfovou. Využil k tomu sporný zákon o "pročištění" polských soudních orgánů, který podpořila také Evropská unie, a to i přesto, že funkční období Gersdorfové mělo skončit až v roce 2020.

Předsedkyně nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová.Foto: ČTK/PAP/Radek Pietruszka

Rozhodnutí padlo jen několik hodin poté, co se Gersdorfová rozhodla, že se chystanému zákonu o propouštění soudců postaví. Sama jej nazvala „čistkou“ a svůj názor v úterý odpoledne vyjevila i samotnému prezidentu Dudovi.

Ten nicméně onoho zákona, který posvětila i EU, využil a zkušenou právničku poslal do penze. Pravděpodobně se nejedná o poslední případ, podle nové legislativy Polska může propuštění postihnout až 40 procent všech soudců v zemi.



Anna Surówka-Paseková, zástupkyně prezidentské kanceláře, dodala, že vyřešit zbývá pouze pevné datum soudkynina odchodu. „Uzávěrka je 3. července, poté vydáme rozhodnutí, v němž uvedeme, kdy přesně by (Gersdorfová) měla odejít do penze.“



Čtyřicetiletá žena také dodala, že pokud by Gersdorfová požádala o dokončení svého funkčního období, prezident by se nebránil. „Byli jsme připraveni splnit očekávání pana prezidenta a dovolit paní předsedkyni, aby v pozici setrvala až do konce období.“ Žádný takový návrh nicméně přednesen nebyl.Dalších jedenáct soudců by mělo být automaticky zbaveno funkce ve středu, neboť jejich vyšší věk nesplňuje novou hranici 65 let (dosud 70). O šestnácti jiných, kteří jsou rovněž starší, rozhodne sám prezident Duda. Údajně k němu prý vyslali dokumenty, v nichž žádají, aby jim dobu výkonu povolání prodloužil.

Podle Evropské unie Polsko dlouhodobě nerespektuje demokratičnost a nezávislost soudního zřízení. Zástupci EU si od rázných kroků slibují, že zemi pomohou v boji s korupcí a zlepší celkovou efektivitu justice.