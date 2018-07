Předsedkyně polského nejvyššího soudu vzdoruje vládě, nástup do důchodu odmítá

Malgorzata Gersdorfová, předsedkyně nejvyššího soudu Polska, odmítla nastoupit do předčasného důchodu, kam ji na základě nového sporného zákona poslal prezident Andrzej Duda. Podle Gersdorfové chrání její funkční období polská ústava. Reformy iniciované vládnoucí stranou Právo a spravedlnost to podle ní nemohou změnit.

Přestože měla od dnešního dne nastoupit do předčasné penze, přišla dnes Malgorzata Gersdorfová normálně do práce a zamířila do své kanceláře předsedkyně nejvyššího soudu ve Varšavě. Provázel ji potlesk víc než tisícovky demonstrantů, kteří se shromáždili před soudem. Informuje o tom agentura DPA.

Gersdorfová se obrátila k protestujícím občanům s krátkým proslovem, v němž uvedla, že svým postojem hájí právní stát, a odvolala se na polskou ústavu. To, oč se podle ní pokouší vládní strana Právo a spravedlnost, tuto ústavu porušuje, uvedla Gersdorfová. "I nadále zůstávám předsedkyní nejvyššího soudu," zdůraznila.

Novela zákona o nejvyšším soudu, přijatá stranou Právo a spravedlnost a platná od úterý 3. července, snížila soudcům nejvyššího soudu věkovou hranici pro odchod do důchodu ze 70 na 65. Pokud chtějí někteří z nich zůstat, mohou podle novely požádat o prodloužení svého funkčního období prezidenta, jenž jim je může prodloužit o tři roky s možností jedné další obnovy. Zákon ale neurčuje žádná kritéria, na jejichž základě se má prezident rozhodovat, a neumožňuje ani přezkoumávat jeho verdikt. Kritici zákona tvrdí, že byl navržen tak, aby se vládnoucí strana mohla zbavit soudců, kteří se jí nehodí.

Nová norma se týká 27 z celkem 72 soudců nejvyššího soudu, včetně Gersdorfové, jíž je 65. O prodloužení svého mandátu požádalo prezidenta 16 soudců, ale zatím není jisté, zda Duda jejich žádosti vyhoví. Gersdorfová spolu s dalšími deseti soudci se na prezidenta s žádnou žádostí neobrátila.

Podle Pawla Muchy z prezidentské kanceláře se Gersdorfová vyhodila z práce svým postupem sama, protože nepožádala o prodloužení mandátu a nepodařilo se jí ani zpochybnit justiční reformu před polským Ústavním soudem.

Vláda už podle Muchy bez ohledu na Gersdorfovou stabovila, že povinnosti předsedy nejvyššího soudu převezme dočasně jeho dosavadní člen Jozef Iwulski. Ten to však na společné tiskové konferenci s Gersdorfovou okamžitě vyvrátil a také zdůraznil, že ve funkci zůstává dosavadní předsedkyně. Podle svých slov ji bude pouze zastupovat v době její dovolené, a to na její žádost, nikoli na pokyn Dudy. Gersdorfová by měla nastoupit dovolenou v blízké době, ale přesné datum ani délku trvání svého volna blíž nesdělila.

Na protest proti nucenému odchodu soudců se ve středu shromáždily před nejvyšším soudem ve Varšavě stovky lidí. "Ruce pryč od soudů," skandovali demonstranti, jejichž počet odhadla policie na 1500.

"Protestujeme ze solidarity k soudců, ale především kvůli sobě samým," řekl DPA jeden z demonstrantů. Podle jeho slov je třeba si uvědomit, že je to právě nejvyšší soud, kdo v Polsku rozhoduje o platnosti výsledků voleb. "Demonstrujeme za nezávislost soudnictví, za svobodné soudy a za svobodné volby," řekl.

Evropská komise zahájila v pondělí kvůli justiční reformě s Polskem řízení, protože podle Bruselu tyto změny ohrožují právní stát a odporují základním hodnotám Evropské unie.

Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki obhajoval ve středu reformu před právníky Evropského parlamentu ve Štrasburku tím, že jednotlivé evropské státy podle něj "mají právo vytvářet své vlastní právní systémy".

"K důvěře, kterou si Evropská unie musí u jednotlivých národů vytvořit, patří i respektování národních identit. Každá země má právo vytvořit si svůj vlastní právní systém v souladu se svými tradicemi," uvedl Morawiecki.