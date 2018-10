Přejmenování Makedonie je oficiální. Parlament schválil změnu ústavy

Změnu názvu museli Makedonci posvětit v referendu, které se konalo na konci září. Přestože se drtivá většina vyslovila pro, bylo referendum kvůli nízké účasti označené za neplatné, vláda premiéra Zorana Zaeva přesto změnu schválila 8. října.

V parlamentu pak pro ústavní změnu hlasovalo 80 ze 120 poslanců a to přesto, že hlavní opoziční strana VMRO-DPMNE dohodu mezi Aténami a Skopje označuje za protiústavní. Vládě se však po dlouhé parlamentní debatě podařilo na svou stranu získat osm opozičních poslanců, aby dosáhla na požadovanou dvoutřetinovou většinu. Pokud by se to nepodařilo, hrozil premiér předčasnými volbami.

„Dnes je pro tuto zemi historický den,“ řekl po hlasování premiér Zoran Zaev. „Makedonie bude součástí evropské rodiny, naše sny a vize pro lepší život v lepší zemi budou splněny.“

„Velký den pro demokracii ve Skopje,“ napsal na svém twitteru Johannes Hahn, komisař EU.

A great day for #democracy in #Skopje ??! I congratulate all those who decided to walk on along the #EU path. I expect that the free choice of all MPs is fully respected, especially of those who crossed the aisle tonight. We need statesmanship, not party-games.