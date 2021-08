V poslední době ale o něj měl strach, protože se mu několik dní neozval. "Je to zpráva stará asi deset minut. Podařilo se mu uniknout. Je na Ukrajině, což mě překvapuje. A ještě překvapující je, že mu k tomu nepomohla česká vláda, ale nějaký český novinář. Dokázal jej dostat do vojenského letu, který letěl na Ukrajinu," hlásí v pondělí po poledni. Na Ukrajině je Afghánec i se ženou a dvěma malými dětmi.

Naposledy s bývalým spolupracovníkem Pivec mluvil ve čtvrtek, poté až v pondělí. "Myslel jsem, že už je po smrti. Dost z toho viním naši vládu, že situaci řeší až za pět minut dvanáct. A že je v tom takový zmatek. Ve čtvrtek mi říkal, že zkoušel psát na ambasádu v Kábulu a odpověděli mu, že není součástí relocation programu a ambasáda zavírá, takže se mu omlouvají a nashledanou. Byl jsem z toho smutný a rozmrzelý," smutní stavební inženýr z Brna.

Mladý Afghánec podle Pivce začal pracovat asi ve čtrnácti letech tak, že roznášel v důstojnické jídelně jídlo. "Dělal to čtyři roky a naučil se anglicky, jak oslovoval Američany. Byl schopen komunikovat anglicky natolik dobře, že se mnou jezdil a tlumočil mi na stavbách. Když v roce 2013 projekt skončil, ještě mu nějaký čas dobíhala smlouva, Nejpozději od roku 2014 byl bez práce," přibližuje Pivec.

Poslední roky už pro Afgánce byly dost náročné, protože nemohl sehnat práci. "Jelikož většina lidí, co spolupracují se západními zeměmi, si nese toto stigma. Dlouhodobě mu bylo slíbeno, že pokud bude nějaký program, relocation, tak ho tam zařadí, ale nikdy ho do něj nezařadili," konstatuje Pivec.

Poslední dobou se stal mladý Afghánec v jeho zemi terčem výhružek. "Někdo mu zavolal, že o něm vědí a že až přijedou do Kábulu, tak si jej najdou," říká Pivec.

Kábul mu změnil pohled na život

Stavební inženýr z Brna přiznává, že po pobytu v Afghánistánu podstatným způsobem změnil náhled na celý život. "Viděl jsem věci, o kterých jsem si přál, aby nikdo z mojí generace a generace mých dětí nemusel vidět. Jsou to drsné věci," podotýká.

Už tehdy v letech 2012 a 2013 byla situace v Logaru podle Pivce nebezpečná. "Několikrát jsme byli záměrně odsunutí ze základny. Situace byla už tehdy špatná. Granát například těžce zranil jednoho vojáka," zmiňuje Brňan.

Míní, že vojenskopolitická situace byla v Afghánistánu složitá vždycky. "Vždycky jsme věděli, že jsme naší přítomností trochu jedné zájmové skupině pomohli a druhou jsme trošku utlumili. Ale tyto věci se tam dějí od počátku věků. Afghánistán je vnitřně rozervaná země, která je složená z mnoha kmenů, klanů, rodin," přibližuje Pivec.

Doufá, že se změní veřejné mínění v České republice o těchto uprchlících. "Nejsou to žádní ekonomičtí imigranti, ale spolupracovali s českou vládou mnohem víc než spousta Čechů, kteří sami sebe nazývají nacionalisty. Nebereme uprchlíky, kteří se rozhodli, že sem přijedou. Jsou to lidé, kteří přišli, protože jinak by je zabili a budou nám nějak prospěšní. Znají nás a spolupracovali s námi. Měli bychom se k nim takto chovat," míní Pivec.