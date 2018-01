Překvapení v Etiopii: premiér oznámil, že propustí všechny politické vězně

Omilostnění veškerých politických odpůrců bylo oznámeno na středeční tiskové konferenci. Předseda etiopské vlády Hailemariam Desalegn zároveň uvedl, že bude zavřeno nechvalně proslulé detenční zařízení, které sloužilo k mučení nepohodlných osob. Neřekl však, kdy k tomu dojde a koho přesně se rozhodnutí týká.

Už začátkem minulého roku dostalo milost hruba deset tisíc vězňů z etiopského státu Oromija. Údajně kvůli dobrému chování a v naději, že svou nápravou přispějí k rozvoji země. Protivládní demonstranti mezi nimi nebyli.

Tentokrát se však zdá, že premiérův tah je konkrétní odpovědí na silný tlak obránců lidských práv, kteří Etiopii dlouhodobě kritizují za nedemokratické jednání. Na středeční tiskovce vysvětlil Desalegn své rozhodnutí propustit odpůrce establishmentu tím, že mu jde o „politický dialog“.

Desalegnovo prohlášení přivítali zástupci organizace Amnesty International, podle nichž by to mohl být „konec krvavé represe v Etiopii“. Se zavřením detenčního centra Maekelawi by se však neměly „zamést pod stůl strašlivé zločiny“, ke kterým tu docházelo.

Jak připomíná etiopský zpravodaj BBC Emmanuel Igunza, jedná se o přelomový okamžik. Etiopská vláda totiž vůbec poprvé připustila existenci politických vězňů, které až dosud nazývala zločinci a svévolně na ně aplikovala protiteroristické zákony.

Podle posledních údajů se rozhodnutí může týkat přibližně 5000 uvězněných osob. Mnozí z nich patří k demonstrantům z etiopských států Oromija a Amhara, kde byl v říjnu 2016 kvůli protivládním protestům vyhlášen výjimečný stav.