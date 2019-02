Granát byl osm centimetrů široký a vážil asi jeden kilogram. Upozornili na něj zaměstnanci v továrně Calbee Snacks. Přivolaní experti následně zjistili, že jde o ruční granát, který pochází z Německa.

"Granát byl v nestabilním stavu, protože už byl odjištěný, ale nevybuchl," řekl agentuře AFP policejní komisař Wilfried Wong Ho-Hon. Přivolaní pyrotechnici následně předmět na bezpečném místě odpálili, nikdo nebyl zraněn.

An unexploded WWI grenade shipped to Hong Kong amongst potatoes has been destroyed in a controlled explosion.



