Spekulace o možném třetím summitu mezi Trumpem a Kimem tento týden potvrdil jihokorejský prezident Mun Če-in, který řekl, že obě strany spolu o schůzce neoficiálně jednají.

Únorové jednání v Hanoji skončilo předčasně a bez dohody. V poslední době si však Trump s Kim Čong-unem navzájem poslali osobní dopisy. Trump ten Kimův označil za "nádherný", Kim zase Trumpův za "skvělý". Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nedávno vyjádřil naději, že dopis, který Trump poslal severokorejskému diktátorovi, povede k obnovení rozhovorů.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!