Překvapivý objev. Vědci našli nové chybějící spojení mezi dinosaury a ptáky

Vědcům z univerzity v Manchesteru se nyní podařilo objevit nový druh archaeopteryxe, který má blíže k ptákům a byl lépe přizpůsobený k letu než jeho starší příbuzní.

Doktor John Nudds z fakulty enviromentálních studií a věd o Zemi spolu se svými kolegy znovu prozkoumal jednu z pouhých dvanácti známých fosílií archaeopteryxe. Použili přitom takzvanou synchrotronovou mikrotomografii, což je forma 3D rentgenového vyšetření.

„Je to poprvé, co bylo mnoho kostí a zubů archaeopteryxe pozorováno ze všech možných aspektů včetně expozice jejich vnitřní struktury. Použití synchrotronové mikrotomografie bylo jediný způsob, jak studovat vzorek, který je silně slisovaný s mnoha fragmentovanými kostmi částečně nebo zcela skrytými ve vápenci,“ řekl Martin Kundrát z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, vedoucí mezinárodního týmu, jehož jsou britští vědci součástí.

Evoluce za půl milionu let

Zkoumání odhalilo, že je tato konkrétní fosilie Archeopteryxe, známá jako „vzorek číslo osm“, fyzicky podstatně blíže k moderním ptákům než k plazům. Jeho kostra je již lépe přizpůsobená k létání. Obsahuje charakteristiky, které můžeme vidět u moderních ptáků, ale nenacházejí se u staršího druhu Archaeopteryx lithographica, který se více podobal plazům a dinosaurům.

Tyto evoluční změny jsou natolik velké, že mohl být vzorek číslo osm popsán jako nový druh, který dostal jméno Archeopteryx albersdoerferi. Vzorek číslo osm je přitom nejmladší ze dvanácti známých exemplářů a žil přibližně o půl milionu let později než ostatní. To je přitom klíčovým faktorem při jeho popisování jako nového druhu.

„Při digitálním zkoumání fosilie jsme zjistili, že se tento vzorek od všech ostatních liší, a že má kosterní adaptace, které by vedly k mnohem účinnějšímu letu,“ řekl John Nudds. „Stručně řečeno, objevili jsme, co se z Archaeopteryxe lithographica vyvinulo, to znamená pokročilejší pták přizpůsobený letu, a popsali jsme ho jako nový druh,“ dodal.

Podle Nuddse tak archaeopteryx znovu obhájil svou pozici prvního ptáka. „Kdykoli je objeveno chybějící spojení, vytváří to pouze dvě další chybějící vazby, což se stalo předtím i potom. Předtím se to stalo v roce 1996, kdy byly v Číně objeveni další opeření dinosauři. Náš druh je to, co se stalo potom. Potvrzuje, že Archeopteryx byl skutečně první pták, a ne pouze jedním z mnoha terapodních dinosaurů, jak tvrdili někteří autoři,“ uvedl.

Archaeopteryx, který na délku měřil jen asi 40-50 centimetrů a vážil kolem půl kilogramů, žil před na konci jury před asi 151 až 148 miliony lety na území dnešního jihovýchodního Německa. První exemplář byl objeven v roce 1861 a protože v sobě spojoval znaky plazů a ptáků, byl označen jako spojení mezi dinosaury a ptáky. Celkem bylo dosud nalezeno pouhých dvanáct exemplářů.