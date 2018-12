Přerušit vazby či rezignovat. Babiš je v jasném střetu zájmů, říká europoslanec

Evropská komise musí zajistit, aby byl před konfliktem zájmů českého premiéra Andreje Babiše ochráněn rozpočet EU. V rozhovoru pro deník Právo to prohlásil belgický europoslanec Bart Staes. Ten zároveň uvedl, že Evropská unie není bankomat pro bohaté a mocné.

Případ českého premiéra podle Staese parlament sleduje od chvíle, kdy se objevila stížnost České pirátské strany a mezinárodní organizace Transparency International u Evropské komise. „Výbor pro kontrolu rozpočtu se rozhodl tím zabývat, protože to je také naše povinnost, kontrolovat u komise, jestli se peníze daňových poplatníků utrácejí podle práva,“ vysvětlil belgický europoslanec.

Odhalení v médiích podle něj dokazují, že jde o střet zájmů, a proto by parlament měl začít jednat. Staes také poukázal na názor právníků Evropské komise, který nelze brát na lehkou váhu. „Při pondělním slyšení s komisařem pro rozpočet Güntherem Oettingerem jsem viděl, že naše obavy sdílejí i další politické skupiny v parlamentu,“ uvedl.

Šokující zneužití moci

Na otázku, co by měla v tomto případě Evropská komise podniknout, Staes odpověděl, že jejím hlavním úkolem je ochránit platnost evropských právních předpisů a evropského rozpočtu. „Všechny eurofondy pro skupinu Agrofert musí být okamžitě pozastaveny, dokud se to plně nevyšetří. Komise také musí zveřejnit všechny dokumenty vztahující se k případu a vysvětlit přesně své další kroky, které tuto nehoráznou situaci napraví,“ řekl europoslanec deníku Právo.

Zdůraznil také, že kroky Bruselu nesměřují proti České republice. „Kdyby se něco takového vyjevilo v mé zemi, budu první, kdo bude komisi vyzývat k vyšetření,“ řekl a doplnil, že reakci české vlády považuje za nepřesvědčivou. „Parlament by se měl usnést, že tuto záležitost bereme velmi vážně, a komise musí plnit svoji povinnost strážce smluv EU a zabránit takovým šokujícím zneužitím moci.“

Popřel, že by šlo o účelové tažení proti českému premiérovi a vyzval ho k přetrhán vazeb na Agrofert, nebo rezignaci. „Evropská unie není bankomat pro bohaté a mocné. Už jsme mnohokrát řekli, že je naprosto nepřijatelné, aby někdo jednal o budoucím rozpočtu EU, pokud část z něj skončí v jeho vlastních kapsách,“ varoval Staes. Právo podle něj i komisaře Oettingera musí platit pro všechny.