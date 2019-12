Donald Trump vůbec patří ve světovém měřítku k politikům, kteří sice své oponenty rozpalují do běla, ale své příznivce nenudí. Jeho výstřelky nešetří ani panovnický majestát. Loni třiadevadesátiletou britskou panovnici Alžbětu II. na sebe nechal čtvrt hodiny čekat a pak jí potřásl rukou, což neočekávala. Letos ji pro změnu během slavnostního přípitku poplácal po zádech.

Trump a stroj času

O tom, že americké tajné služby a armáda disponují utajenými zařízeními a zbraněmi, samozřejmě všichni vědí ze špionážních a sci-fi fi lmů i knih. A tuto technologickou převahu měly odedávna. Alespoň podle náznaků amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v červenci ve svém projevu ke Dni nezávislosti prohlásil, že americká revoluční armáda v roce 1775 převzala nadvládu mimo jiné nad letišti.

„Naše armáda ovládala vzduch, vrazila do hradeb, dobyla letiště, udělala všechno, co musela udělat,“ řekl. A to i přesto, že byla letadla oficiálně vynalezena až na počátku dvacátého století. Tedy o nějakých 130 let později. Trump to sice později zamlouval výmluvami na chybu čtecího zařízení, ale my víme své. Američané mají stroj času, kterým letadla armádě George Washingtona dopravili.

Trpaslíci v Drážďanech

Neobvyklá loupež se stala na konci listopadu v německých Drážďanech. Zloději tam vykradli klenotnici Grünes Gewölbe (Zelená klenba), kde jsou uloženy cenné historické sbírky německé spolkové země Sasko. Vzali přitom předměty za desítky miliard korun. Podle odborníků je ale jejich historická hodnota nevyčíslitelná.

Podle některých odborníků se dá ztráta pro Sasko přirovnala tomu, jako kdyby někdo vzal české korunovační klenoty. Neobvyklý byl ale způsob provedení krádeže, který podle policie provedli „nápadně malí“ lidé. I tím se jednalo o jednu z nejneobvyklejších loupeží v dějinách. Podle posledních informací vedou stopy k arabským klanům v Berlíně.

Greta versus Německé dráhy

Posílat zprávy na Twitter nebo Facebook bez rozmyslu se nevyplácí ani celebritám. Přesvědčila se o tom i šestnáctiletá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Ta totiž po návratu ze svého „klimatického turné“ po světě tvítovala svou fotografii, jak sedí ve vagonu na podlaze vedle hromady zavazadel. Doplnila ji přitom popiskem: „Cestování přeplněnými vlaky přes Německo. Konečně jsem na cestě domů!“

Německé dráhy (Deutsche Bahn) si to ovšem nenechaly líbit a upozornily ji, že měla místenku, cestovala první třídou a staral se o ni personál. Greta musela přestřelku mírnit prohlášením, že cestovala ve dvou vlacích a že jsou přeplněné vlaky pro ekologické cestování skvělé znamení.

„Klid“ v Dolní sněmovně

„Můj otec byl vyjednavač brexitu stejně jako jeho otec předtím.“ Tak nějak zní anglický kreslený vtip o odchodu Britů z Evropské unie, který letos koloval po internetu. Důvodem byl postup britské Dolní sněmovny, která dlouhou dobu odkládala schválení brexitové dohody. K referendu o vystoupení ostrovního státu ze společného evropského projektu přitom došlo už v červnu roku 2016.

Jednání britských poslanců tak často připomínalo spíše hořkosladkou frašku. Evropští televizní diváci se pak bavili především snahou tehdejšího předsedy Dolní sněmovny Johna Bercowa ukáznit je. Jeho voání „Klííííd!“ („Ooooorder!“) jim ještě dlouho bude znít v hlavě.