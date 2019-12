/VIDEO/ Mnozí si ze svého bytu nestihli vzít ani osobní věci, navzdory tomu za nejdůležitější považují to, že si zachránili holý život. Tak líčí přeživší páteční exploze a následného požáru, které značně poškodily zejména vrchní část dvanáctipatrového obytného domu v Prešově na východně Slovenska, největší tragedii svého druhu v novodobých dějinách země. Podle hasičů a policie při neštěstí zemřelo osm lidí.

Ve dvanáctipatrovém bytovém domě v Prešově na východě Slovenska 6. prosince 2019 vybouchnul plyn. Na snímku trosky domu | Foto: ČTK

Marekovi Majorošovi z devátého patra zmíněného domu v pátek před polednem volala manželka, že v paneláku cítí plyn, a proto raději rychle odešla. Marek se podle listu Denník N ještě vrátil do bytu, aby zastavil přívod plynu. Krátce po té co při odchodu nastoupil do výtahu, došlo k explozi; podle záznamu z průmyslové kamery nedaleko obytného domu výbuch nastal několika vteřin před 12:13 SEČ.