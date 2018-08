Trump zavelel: Zastavte pátrání po ruském vlivu v prezidentských volbách

"Je to hrozná situace a ministr spravedlnosti Jeff Sessions by měl tento zmanipulovaný hon na čarodějnice okamžitě zastavit, dřív, než pošpiní naši zemi ještě víc. Bob Mueller je v naprostém střetu zájmů a jeho 17 rozhněvaných demokratů odvádějících špinavou práci je ostudou Spojených států," uvedl Trump na svém Twitteru.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!