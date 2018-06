Přestaňte romantizovat Kima. Je to diktátor, volají severokorejští umělci

Několik let byl malíř Song Byeok součástí dobře promazaného soukolí severokorejské propagandy. Poté, co si jeho práce všimly vládnoucí elity, byl vybrán, aby se stal státním umělcem. Jeho úkolem bylo malovat obrazy s protiamerickými a protijaponskými hesly, šťastnými dělníky a samozřejmě Kimovou dynastií.

„Jako od propagandistického umělce se od vás očekává, že představíte Severní Koreu a jejího vůdce jako nejlepší na světě,“ řekl Song reportérům BBC ve svém bytě v jihokorejském hlavním městě Soulu.

„V Severní Koreji může být umění jen krásné, bezdomovci neexistují a všichni jsou baculatí, protože jsou dobře krmeni,“ dodal. Nic však nemůže být vzdálenější od pravdy než tyto malby.

Song uprchl do Jižní Koreje v roce 2002 poté, co se dostal z jednoho ze severokorejských koncentračním táboře, kde bylo mučení na denním pořádku. „Být v severokorejském vězeňském táboře byl velice těžké,“ vzpomínal.

„Takže si můžete představit, jak mě šokuje, když vidím, Jak je Kim Čong-un vykreslován v pozitivním světle. Mnoho lidí zemřelo v rukou jeho režimu, přesto o něm říkají, že je nyní humánní. Romantizují diktátora i jeho režim. To vše je velmi špatné,“ dodal.

