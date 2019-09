"Rozhodnutí schválené na místní úrovni může vážně rozjitřit dvoustranné vztahy a významně zkalit jejich ovzduší a nezůstane bez odpovědi. Předpokládáme, že iniciátoři chystané bezprecedentní akce se vzpamatují a pochopí všechny následky svého výstřelku," uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí, které krok pražských zastupitelů považuje za porušení článků dvoustranné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.

Český ministr zahraničí Petříček, který dnes doprovázel zahraniční diplomaty při návštěvě Litomyšle, naopak novináře upozornil, že smluvní závazky by spíš mělo plnit Rusko. Česko se podle něj ke svým závazkům hlásí a vydává nemalé prostředky na válečné hroby a památníky. "Po ruské straně bychom měli chtít, aby se stejně starala o legionářské památníky na území Ruské federace," uvedl.

"Je to skutečně záležitost pro věcnou diskusi, nevidím v tom prostor pro nějaké výhrůžky nebo hrozby sankcemi. Ruská strana by měla vnímat, že nikdo nehodlá sochu ničit," řekl český ministr.

Srovnání s nacisty

Na důsledné dodržování česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci poukázal dnes na setkání s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař. Český diplomat si velvyslance předvolal, aby protestoval proti "nepravdivým a urážlivým" výrokům ruského ministra kultury Vladimira Medinského na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Medinskij přirovnal Koláře k nacistickým pohlavárům.

Varování před nástupem nacismu v České republice zaznělo dnes i z Moskvy, a to z úst historika Michaila Mjachkova. Historik varoval před "děsivými" následky vývoje v Česku. "Čím začal příchod nacistů k moci ve 30. letech? Co pálili? Knihy vynikajících vědců, historiků, spisovatelů, bořili památníky. Všechno to začínalo právě tak. A jakmile drobný úředník doroste do větších rozměrů, stane se něco děsivého, a to pro Čechy samotné," prohlásil vědec s narážkou na jednání starosty Koláře.

O vývoji sporu o Koněvovu sochu dnes obsáhle informoval list Kommersant. Předpověděl, že přemístění pomníku nepochybně vyvolá nové debaty. Deník konstatoval, že "skandál možná mohl utichnout, jak se to stalo v předešlých letech. Olej do ohně ale přilil ministr kultury Vladimir Medinskij."