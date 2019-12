Pět lidí - tři civilisté a dva podezřelí - bylo prohlášeno za mrtvé uvnitř supermarketu JC Kosher. Při policejním zásahu, během něhož byly vypáleny na obou stranách stovky střel, zemřel rovněž jeden strážce zákona, uvedl velitel místní policie Michael Kelly. Dodal, že pachatelé, ozbrojení výkonnými puškami, policistům vzdorovali několik hodin. "Rychle a nepřetržitě se po čtyři hodiny v oblasti přemísťovali," řekl Kelly.

Motivy střelců nejsou známé, nejsou ani žádné bezprostřední důkazy, že by krveprolití bylo buď zločinem z nenávisti, anebo terorismem, uvedl Kelly. Ale dodal, že tyto motivy určitě "zůstávají na stole", tedy budou se dále zkoumat. Vyšetřovatelé se domnívají, že oba podezřelí, kteří ještě nebyli identifikováni, jednali sami. Vyšetřovatelé podle listu The New York Times usoudili, že obchod s košer potravinami, kde přestřelka skončila, si ozbrojenci vybrali náhodou.

Dva další policisté a jeden civilista byli zraněni, jsou však ve stabilním stavu. Oba policisté byli podle policie později propuštěni z nemocnice. Zabitý detektiv Joe Seals byl otcem pěti dětí a u policejního sboru v New Jersey pracoval od roku 2006.

Všechny školy v Jersey City, asi čtvrtmilionového města, které leží naproti newyorskému Manhattanu přes řeku Hudson, byly po incidentu uzavřeny. Podle starosty bylo ale toto opatření již odvoláno.

Vše podle Kellyho propuklo po poledni místního času (asi 19:00 SEČ). Zabitý detektiv byl smrtelně zraněn poblíž hřbitova, když se pokusil zatknout jednoho z podezřelých, uvedl Kelly. Podle místních médií tento střet mezi podezřelými a policií souvisel s předchozím vyšetřování vraždy, to ale úřady nepotvrdily.

Policisté pod palbou

Policisté přijíždějící na místo činu se podle Kellyho okamžitě dostali pod "silnou palbu" z pušek. Následující patová situace vedla k nasazení zvláštních policejních týmů rychlé reakce, federálních agentů i policistů z New Yorku.

"Můj bože, bylo to jako ve filmu, šílené. Nic podobného jsem před tím neviděl. Jsem pořád otřesen," řekl jeden z místních obyvatel televizi NBC.

Kelly věří, že civilisty a detektiva zabila palba od podezřelých, kteří dorazili na místo v ukradené dodávce z půjčovny a několik hodin vzdorovali policii. Kelly také uvedl, že podle vyšetřovatelů mohlo být v dodávce "zápalné zařízení", které nyní zkoumají policejní pyrotechnici.

"Naše myšlenky a modlitby jsou s oběťmi a jejich rodinami v této velmi těžké a tragické době," uvedl prezident Donald Trump na twitteru v reakci na zprávy o "strašlivé přestřelce v Jersey City".

"Na základě toho, co víme, už není v souvislosti s dnešními událostmi veřejná bezpečnost ohrožena," řekl guvernér Phil Murphy novinářům. "Pro Jersey City a celý stát New Jersey to byl neuvěřitelně těžký den," dodal.