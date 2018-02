Prezident JAR pod tlakem. Musí odstoupit do 48 hodin, nebo bude odvolán

Jihoafrická vládní strana Africký národní kongres (ANC) chce sesadit prezidenta Jacoba Zumu, jehož pověst pošramotilo několik korupčních skandálů. Podle veřejnoprávní stanice SABS dostal pětasedmdesátiletý politik 48hodinovou lhůtu na to, aby sám rezignoval. To však očividně odmítá.

„Rozhodli jsme se Zumu odvolat,“ citovala agentura Reuters nejmenovaného člena jihoafrické vládní strany Africký národní kongres (ANC). Podle něj se vedení strany kvůli budoucímu osudu pětasedmdesátiletého prezidenta sešlo na schůzce, která trvala bezmála třináct hodin.

Straně, jež má v jihoafrickém parlamentu ústavní většinu, se nyní nabízí dvě možnosti, jak Zumu zbavit prezidentské funkce, a to buď impeachmentem, nebo formálním vyslovením nedůvěry. Podle internetového portálu Eye Witness News je ale nepravděpodobné, že by politik sám rezignoval.

Dalším krokem tak pravděpodobně bude hlasování o vyslovení nedůvěře, které by se v jihoafrickém parlamentu mělo uskutečnit 22. února. Pokud by skutečně došlo k Zumově odvolání, jeho pravomoci by dočasně převzal předseda ANC Cyril Ramaphosa. Ten totiž zastává rovněž post viceprezidenta.

Během posledních let musel Zuma opakované čelit obviněním z korupce. Jeho kritici mu mimo jiné vyčítají i to, že si za 250 milionů randů (přibližně 570 milionů korun) nechal přestavět své venkovské sídlo. Podle jihoafrického nejvyššího soudu přitom tyto peníze zpronevěřil.

V květnu 2016 navíc vyšlo najevo, že mezi roky 2013 až 2016 bylo z peněz určených tamní policii nakoupeno jedenáct aut střední třídy pro Zumovy rodinné příslušníky. Zuma je totiž prvním polygamním prezidentem v historii země a v současnosti má čtyři manželky a dvacet dětí. Tato investice byla zdůvodněna potřebou „poskytnout manželkám vysoce postavených osob komplexní ochranu“.

Pětasedmdesátiletý Jacob Zuma je čtvrtým prezidentem Jihoafrické republiky od roku 1994, kdy definitivně odzvonilo režimu apartheidu. Jeho druhé volební období vyprší v květnu 2019.