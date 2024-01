Český prezident Petr Pavel je čtyřhvězdičkový generál, který během svého vojenského života viděl a zažil ledacos. Přesto bylo vidět, že i pro něj byla tato chvíle velmi silná a během cesty po Blízkém východě se k ní několikrát vrátil. „Pane prezidente, udělejte prosím, co můžete, cokoli, co dokážete, aby se můj bratr vrátil ke své rodině, ke své ženě a dětem,“ řekla při setkání s dojetím přeskakujícím hlasem sestra jednoho z více než stovky izraelských rukojmí, kteří jsou i více než sto dní po začátku války v rukou teroristického hnutí Hamás v Gaze.

Žena vyprávěla prezidentovi příběh svého bratra, čtyřicátníka Ohada Yahalomiho. Ohad na sebe ve vesnici u hranice s Gazou přilákal při útoku 7. října pozornost teroristů, aby jeho žena s dětmi mohla mezitím utéct do bezpečí. Žena se s většinou dětí skutečně zachránila, dvanáctiletý syn byl sice Hamásem unesen, ale je už mezi propuštěnou částí rukojmí. „O bratrovi ale nemáme žádné zprávy. Pane prezidente, udělejte prosím něco,“ požádala.

Prezident Petr Pavel navštívil také izraelskou vojenskou základnu v Erezu:

Petr Pavel navštívil izraelskou základnu v Erezu. Hamás zaútočil 50 raketami

„Je strašně těžké říkat lidem, kteří prožívají to, co právě příbuzní rukojmích, že pro ně něco uděláte. Vyjádřit lítost jim rozhodně nepomůže,“ uvedl prezident po setkání. „Žijí v obrovské nejistotě, jestli jejich blízcí jsou stále ještě naživu, a pokud jsou, tak čím si procházejí. Nedával jsem jim plané sliby. Řekl jsem na rovinu, že to, co pro ně mohu udělat, je ze své pozice oslovovat státníky, kteří mají v rukou nástroje,“ řekl Pavel.