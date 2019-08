Jeden z účastníků mu na to odpověděl, že se to zváží. Lidé přítomní v místnosti prý byli prezidentovým návrhem šokováni. "Slyšel byste na té schůzce komáří pšouk," citoval Axios svůj zdroj. Bílý dům bezprostředně zprávu nekomentoval s tím, že vláda neposkytuje komentář k prezidentovým soukromým rozhovorům. Axios uvádí, že další z přítomných konstatoval, že samotný nápad není důvodem k obavám a dokazuje prý, že je prezident schopen "klást těžké otázky". "Jeho úmysl ušetřit území USA hurikánů je dobrý," prohlásil tento zdroj.

"Zpráva Axiosu, že prezident Trump chtěl rozbíjet velké hurikány jadernými zbraněmi, dříve než se dostanou k pobřeží, je směšná. Nikdy jsem to neřekl. Pouze DALŠÍ FALEŠNÁ ZPRÁVA!" napsal dnes na twitteru prezident.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!