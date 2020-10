Trump dva týdny před prezidentskými volbami na twitteru kritizoval rozhovor s moderátorkou Lesley Stahlovou jako "podvod" a "předpojatost". Interview má CBS odvysílat tuto neděli v rámci předvolebního speciálu pořadu "60 Minutes" (60 Minut) o republikánu Trumpovi a jeho demokratickém vyzyvateli Joe Bidenovi.

Podle zdroje deníku byla důvodem ukončení rozhovoru Trumpova nespokojenost s otázkami moderátorky.

Současný nájemník Bílého domu napsal na twitteru o "příšerném zásahu" do voleb 3. listopadu. Na následném volebním mítinku v pensylvánském městě Erie podle deníku The New York Times (NYT) nepřímo televizi CBS vyhrožoval. "Budete koukat, co s '60 Minutami' uděláme, bude to pecka," řekl před nadšenými přívrženci. "Lesley Stahlová z toho nebude potěšená," dodal.

Krátký klip

Trump na twitteru zveřejnil několikavteřinový klip s moderátorkou, který opatřil titulkem: "Lesley Stahlová z 60 Minut nenosí roušku v Bílém domě poté, co se mnou udělala rozhovor. Mnoho dalšího bude následovat."

Trump přitom roušku na veřejnosti nosí jen zřídka a častokrát zpochybňoval její účinnost v boji proti koronaviru. Podle NYT novinářka měla roušku nasazenou po většinu času a Trumpem zveřejněný záběr ji zachycuje bezprostředně po interview, během něhož ji měla sundanou.