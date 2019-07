Vypadá to na první pohled jasně. Hnutí Sluha národa (SN) prezidenta Volodymyra Zelenského má v průzkumech čtyřiceti až padesátiprocentní podporu, zbytek soupeřů se pohybuje nejvýše kolem 10-12 procent. Jenže v ukrajinském volebním systému si strany rozdělují jen polovinu ze 450 mandátů (druhá polovina se volí systémem relativní většiny – pozn. red.).

„V části volené poměrným systémem skoro půlku mít budou,“ připouští na základě průzkumů ukrajinistka Lenka Víchová. „Ale těmito se obsadí jen polovina parlamentu. Samozřejmě i ve většinově volených obvodech mohou často lidé z kandidátky SN uspět, a celkově tak nakonec získat většinu křesel v parlamentu. To by samozřejmě byl problém,“ dodává Víchová.

Největší nebezpečí vidí v naprosté nečitelnosti toho, co chtějí Zelenskyj a jeho strana prosazovat. „Zatím se jim to daří úspěšně tajit,“ dodává v nadsázce. „Nechtějí nic říct, protože každým upřesněním svého programu ztrácejí nějakou část svých voličů,“ konstatuje.

Velkou neznámou bude i soudržnost prezidentské strany a její případné většiny v parlamentu. Jak uvádí sám šéf prezidentské kanceláře, Zelenského pravá ruka Andrij Bohdan, SN splnil své heslo, že je třeba vyměnit celý parlament. „Takže ani ti poslanci, kteří nás podporovali, tam nebudou,“ řekl o složení kandidátky pro list RBK-Ukrajina. I on sám přitom připouští, že část z nových členů parlamentu za SN se neosvědčí.

Směr na západ trvá

Zatím se však zdá, že i s parlamentní většinou v zádech nebude chtít Zelenskyj změnit prozápadní kurz země. Tomu nasvědčují i jeho první zahraniční cesty, z nichž jedna vedla do sousedního Polska a další do Bruselu, do sídla institucí Evropské unie a centrály Severoatlantické aliance.

Polevit nechce případný nový prezidentský kabinet ani v posilování ukrajinské armády, na jejíž budování chce Zelenskyj a jeho lidé vyčlenit přes pět procent ukrajinského HDP. I přes určité vstřícné kroky vůči ruskojazyčné menšině na východě Ukrajiny a první kontakty Zelenského s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se nic nemění na záměru získat zpět Ruskem okupovaný Donbas a Krym.

Pro zástupce Ukrajinců v těchto regionech, kteří se nemohou účastnit voleb, zůstane v parlamentu vyčleněno 28 prázdných míst.