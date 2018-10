EU je úžasným projektem, shodli se v Tatrách prezidenti Visegrádské čtyřky

/VIDEO/ Trojici Poláků, kteří na Slovensku honičkou v luxusních autech způsobili smrt řidiče v protijedoucím vozidle, hrozí vysoké tresty. Jeden z nich může jít do vězení až na 20 let, druhým dvěma hrozí až 15 let odnětí svobody. Soud minulý čtvrtek rozhodl o převzetí do vazby jednoho z nich. Ostatní jsou stíháni na svobodě.