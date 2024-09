Očekávaná televizní debata může přinést rozuzlení souboje mezi americkými prezidentskými kandidáty. Přichází totiž v době, kdy se šance obou nesmiřitelných rivalů Kamaly Harrisové a Donalda Trumpa podle posledních průzkumů vyrovnávají.

Ačkoliv americké volby oficiálně završí až lidové hlasování 5. listopadu, už 6. září otevřely první státy možnost korespondenčního hlasování. Poté, co dlouho vedl Trump nad Bidenem, se po oznámení konce kandidatury současného prezidenta a nominaci Harrisové přesunuly sympatie voličů na stranu demokratů.

Nedávné výzkumy, včetně toho od deníku The New York Times, ale ukázaly, že jsou síly Harrisové a Trumpa opět spíše vyrovnané, s procentní převahou republikánského kandidáta. Deník rovněž přiznal ve svém průzkumu tříprocentní chybovost. Celostátní výsledky odpovídají průzkumům v sedmi státech, které rozhodnou prezidentské volby. Dohromady ukazují na těsný souboj obou kandidátů, jenž ale může vyhrát kterýkoliv z nich.

Vyrovnanost obou kandidátů tak podle portálu BBC podtrhuje význam úterní debaty, která může nastolit politickou náladu a prostředí pro poslední dva měsíce prezidentského klání. Duel může změnit názory voličů ve státech, kde záleží na každém hlasovacím lístku. V konečném důsledku tak rozhodne o výsledku voleb.

Harrisová bude mít šanci naklonit si voliče

Přestože je Kamala Harrisová více než tři roky viceprezidentkou a posledních sedm týdnů kandidátkou na prezidentku, je pro mnoho Američanů stále neznámá. Při klíčové debatě bude mít příležitost se před desítkami milionů diváků více představit. Může ale dojít i k tomu, že své postoje vymezí způsobem, který jí spíše uškodí. Je také otázkou, zda ustojí ostrou palbu argumentů svého republikánského soupeře.

Očekává se, že ji moderátoři a Trump budou tlačit k obhájení výsledků Bidenovy administrativy. Bude také muset vysvětlit, proč se zřekla několika liberálnějších politik, které zastávala v minulosti, včetně znárodnění zdravotního pojištění.

Demokraté, které zastupuje Harrisová, se podle deníku The New York Times bojí zejména toho, zda se energii a nadšení podaří přeměnit na odevzdání hlasu této prezidentské kandidátce. Někteří se také obávají, že by Trumpovi mohli být letos více nakloněni Afroameričané. Může se také stát, že v těsné bitvě v Pensylvánii, státem s velkým množstvím volebních hlasů, vyhraje vzhledem k velké populaci obyvatel bez vysokoškolského vzdělání Trump. V posledních průzkumech navíc na svou stranu přetáhl i větší část voličů starších 65 let (52 procent ku 46 procentům).

Trump se snaží získat zpět politickou pozornost

Pro Donalda Trumpa úterní debata zase představuje příležitost, jak si vzít nazpět iniciativu v kampani a vystoupit tak ze stínu Harrisové, jež v posledních měsících dominovala titulním stranám novin. Je možné, že se mu, stejně jako v minulosti, podaří být středem pozornosti a udržovat témata, které řeší, v popředí politické diskuze. Vést by mohl zejména v otázkách ekonomiky a migrace.

| Video: Youtube

Na druhou stranu, i on podal v červnové politické diskuzi ještě s Bidenem nevyrovnaný výkon. Minulý týden na ekonomickém fóru v New Yorku nebyl schopen obhájit svou politiku péče o děti. Toho by mohla využít svižnější Harrisová se svým týmem.

Deník The New York Times také upozorňuje, že nyní je to Trump, kdo čelí otázkám na své zdraví a věk. Podle některých kritiků je nejisté, zda je ve svých 78 letech stále schopný vést zemi. Ukazují na to i stále častější nesourodá veřejná prohlášení. Devatenáctiletý věkový rozdíl mezi kandidáty se tak v debatě může ukázat jako faktor napomáhající Harrisové.

Pokud si Trump nechce ubrat cenné politické body, měl by si navíc dávat pozor na panovačnost či zlehčování postu teprve druhé ženské kandidátky na prezidentku ve Spojených státech. Jinak by mohl ztratit podporu mezi svými voličkami.

Debata se ztišenými mikrofony

Zatím se neví, jak bude volební debata vypadat. Nově nastavená pravidla, mezi kterými je i zákaz skákání si do řeči a kladení otázek navzájem, donutily volební tým Kamaly Harrisové přepracovat strategii. „Harrisová hodlala namítat, ověřovat fakta a přímo se ptát Donalda Trumpa během jeho projevu. Ale nyní, po zavedení pravidel ztlumení mikrofonů kandidátů, když mluví jejich protivníci, musí poradci viceprezidentky změnit plán,“ uvedl server Politico.

Ač tým viceprezidentky s pravidly nakonec formálně souhlasil, stále si stěžuje na nerovné podmínky pro kandidáty. „Tento formát bude sloužit k ochraně Donalda Trumpa před přímou výměnou názorů s viceprezidentkou,“ stálo v dopise, jenž zaslal tým Harrisové televizi.

Trumpův hlavní poradce Jason Miller naopak pravidla debaty pochválil a dodal, že „Američané chtějí slyšet oba kandidáty, jak voličům představují své konkurenční vize, nezatížené tím, co bylo.“

Volby prezidenta Spojených států amerických se budou konat v úterý 5. listopadu 2024. Současný americký prezident Joe Biden po vnitrostranických výzvách a zesíleném tlaku po osudné červnové debatě 21. července z klání odstoupil. Kandidátkou demokratů se pak 5. srpna stala jeho viceprezidentka Harrisová. Stojí za ní silný tým složený z manželů Obamových či Hillary Clintonové. Republikán Donald Trump se zase o znovuzvolení uchází po porážce od Bidena v roce 2020. V červenci také přežil pokus o atentát.