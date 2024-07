Současný americký prezident Joe Biden odstoupil z boje o Bílý dům. Na své místo pak za Demokratickou stranu doporučil nynější viceprezidentku a svou pravou ruku Kamalu Harrisovou. Politička slíbila, že udělá vše, co je v jejích silách, aby se nominantkou za Demokraty opravdu stala a nakonec prezidentské volby vyhrála. Bývalá kalifornská prokurátorka má za sebou bohatou politickou minulost.

Má jednoznačný cíl - porazit republikánského protikandidáta a bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. První viceprezidentka USA s nebělošskou barvou pleti je zvyklá překonávat překážky a těžké výzvy. V minulosti zastávala mnoho významných postů, včetně pozice první ženské generální kalifornské prokurátorky a první nebělošské senátorky.

Rozhovor s Kamalou Harrisovou:

| Video: Youtube

Po odstoupení Joe Bidena mnoho lidí vášnivě diskutuje o tom, kdo se v listopadovém prezidentském klání postaví Donaldu Trumpovi. Pro Kamalu Harrisovou by to bylo vyvrcholení její politické kariéry, ve které jakožto žena nebělošské barvy pleti (tedy s černošskými a asijskými kořeny) už několikrát probořila neviditelnou bariéru přezdívanou „skleněný strop“.

Občansky angažovaná už odmalička

Harrisová je dcerou přistěhovalců z Jamajky a Indie. Její otec Donald Harris vyučoval na Stanfordově univerzitě, matka Shyamala Gopalanová byla biomedicínskou vědkyní. Právě ona ji podle portálu Abc.net odmalička vedla k politickému aktivismu. Mnoha protestů se účastnila už jako batole v kočárku.

Politička poté vystudovala Howardovu univerzitu ve Washingtonu, kde byla součástí dívčího spolku. Poté se vrhla do studia právnické vysoké školy University of California Hastings College of Law, díky které posléze začala pracovat jako státní zástupkyně.

V roce 2003 kandidovala Kamala Harrisová na post okresní prokurátorky v San Francisku. Ve volbách zvítězila se ziskem 56 procent hlasů. Stala se tak první ženou a zároveň prvním člověkem nebělošské pleti, jenž tuto pozici zastával.

Do historie se pak zapsala díky tomu, že se v roce 2010 stala první generální ženskou prokurátorkou státu Kalifornie. Ve funkci působila až do roku 2017, kdy nastoupila do Senátu.

Viceprezidentka s jasnými názory

V lednu 2019 chtěla kandidovat v prezidentských volbách, v prosinci ale svou kandidaturu stáhla. Nově zvolený prezident Joe Biden si ji pak vybral jako kandidátku na viceprezidentku, kterou se v lednu 2021 jako první nebělošská žena opravdu stala.

Portál CBS News přiblížil, že Harrisová je známá vytrvalým odporem k trestu smrti a záškoláctví. Zasadila se například o trestní stíhání rodičů studentů, kteří nadměrně zameškali školu. Harrisová také podporuje liberální potratovou politiku, legalizaci marihuany a státem hrazené zdravotní pojištění. Mimo jiné se zasadila za pozitivní diskriminaci na univerzitách a povinné rozvážení dětí odlišných ras do škol v jiných čtvrtích, čímž se podpoří diverzita ve školních kolektivech.

Americké prezidentské volby proběhnou 5. listopadu 2024, vítěz nastoupí do funkce 20. ledna 2025. Za republikány před několika dny přijal nominaci Donald Trump. Bývalý americký prezident v tomto měsíci přežil pokus o atentát, jenž se stal na předvolebním mítinku ve státě Pensylvánie. Z útoku vyvázl jen se zraněním ucha. Kdo mu bude za stranu Demokratů čelit, bude teprve oficiálně oznámeno. K volbě kandidáta by mohly dopomoci primárky.