Demokratický protiútok v tažení na Bílý dům dospěl ke svému vrcholu. Sjezd Demokratické strany, který se minulé dny odehrával v Chicagu na severu USA, měl za cíl nejen formálně potvrdit současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou jako kandidátku demokratů na nejvyšší post, ale být také velkou show, která ukáže jak pevně za Harrisovou strana stojí.

To se podle amerických pozorovatelů demokratům podařilo. Sjezd měl hned několik vrcholů a těžko říci, zda samotný nominační projev Harrisové byl tím nejvíce zářivým. Na sjezdu se ve velkém stylu, bez jakéhokoli náznaku hořkosti, s prezidentskou funkcí fakticky loučil hned na úvod už nakonec nekandidující prezident Joe Biden. Po něm přišla na řadu Harrisová, ale pak následovaly další politické těžké váhy Demokratické strany Hillary Clintonová, Barack Obama a pak miláček Ameriky, většinou Američanů nejvíce chtěná hlava státu, Michelle Obamová. Na závěr nezklamal ve své nominačním projevu ani kandidát na viceprezidenta Tim Walz.

„Miluju tu práci, ale svou zemi miluju ještě víc,“ uvedl v emotivním projevu Biden.

Amerikanista Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy Bidenovo vystoupení z úvodu sjezdu ocenil, s tím, že tam nebyla znát žádná hořkost. „Z toho projevu samotného by to člověk asi vyčetl těžko. On se s tím ale asi dokázal za tu dobu srovnat,“ uvedl Pondělíček pro Český rozhlas.

Nejvíce zářili Obamovi

Kdyby se to měřilo délkou potlesku a smíchu, největší úspěch měli Michelle Obamová a její manžel, exprezident Barack Obama. Michelle Obamovou by podle některých průzkumů chtělo za prezidentku přes šedesát procent Američanů. V případě kandidatury, kterou i nyní odmítla, by měla vítězství jisté.

„Ameriko, naděje se vrací! Něco úžasně magického je zase ve vzduchu, že? Nejen v téhle aréně, ale šíří se to po celé zemi, kterou máme tak rádi,“ prohlásila Obamová, které se podařilo doslova ovládnout celou obrovskou sjezdovou halu. A jasně podpořila Harrisovou.

Největší potlesk sklidil její manžel Barack Obama, když vtipným gestem, které se používá u velikosti mužského přirození, doprovodil kritiku republikánského protikandidáta Donalda Trumpa za jeho zpochybňování počtu příznivců Harrisové na jejích mítincích. Současně ale varoval demokraty, že volby zdaleka nejsou vyhrané a výsledek bude těsný.

Harrisová a demokraté také vykročili na sjezdu na tenký led z pohledu velké části amerických voličů levicových slibů, jako je federální kontrola cen potravin, nebo slib podpory výstavby bytů. „Vaše celoživotní úspory budou pryč,“ varoval před plány Harrisové na svém posledním mítinku Trump.

Kennedy může pomoci exprezidentovi

Týmový duch demokratů s několika vrcholy sjezdu je podle amerických komentátorů v kontrastu s vůdcovskou rolí Donalda Trumpa na předchozím sjezdu republikánů. Tam na jeho podporu nevystoupili téměř žádní z předchozích představitelů strany, včetně například exprezidenta George Bushe. Mnozí proto, že si Trumpovo zvolení prostě nepřejí.

Jenže podle amerických médií se zdá, že Trump dostane významnou podporu z druhé strany. Demokrat Robert F. Kennedy mladší, který chtěl kandidovat jako nezávislý, se podle stanice NBC News chystá na konci týdne oficiálně oznámit ukončení prezidentské kampaně a vyjádřit podporu Trumpovi. V průzkumech veřejného mínění má Kennedy kolem čtyř až pěti procent hlasů.

close info Zdroj: Steven Hirsch/New York Post via AP, Pool zoom_in Bývalý prezident Donald Trump hovoří před soudní síní poté, co ho porota usvědčila ze zločinů za falšování obchodních záznamů.

I když ne všichni Kennedyho voliči jsou automatickými podporovateli Trumpa, dá se předpokládat, že se po odstoupení tohoto zástupce významné demokratické rodiny souboj Harrisové a Trumpa vyrovná ještě víc než doposud. Trump už prohlásil, že by ho to potěšilo, a dodal, že Kennedy může dostat post v příští vládě.