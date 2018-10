Prezidentské volby v Gruzii nemají vítěze, v druhém kole může vyhrát žena

První kolo prezidentských voleb v Gruzii vítěze nepřineslo, žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu. Favoritka voleb Salome Zurabišviliová, kterou podporuje vládní strana, si připsala 40,05 procenta hlasů a kandidát opozice Grigol Vašadze získal 37,93 procenta. Oba jsou pro integraci zakavkazské země do euroatlantických struktur.

Druhé kolo volby by mělo proběhnout nejpozději do 2. prosince, zpravidla se koná do dvou týdnů. Informovala o tom agentura Reuters.

Nedělní klání proběhlo bez incidentů, objevila se ale podezření na kupování hlasů. Došlo celkem ke 130 proviněním, Transparency International podalo 12 žalob.

Kandidát David Bakradze, který skončil třetí, prohlásil, že v dalším kole podpoří Vašadzeho, který byl v minulosti také šéfem gruzínské diplomacie.

Zurabišviliová, která se narodila ve Francii a dříve vykonávala funkci ministryně zahraničí, má podporu vládní strany Gruzínský sen. Zurabišviliová se narodila gruzínským emigrantům ve Francii, později sloužila jako velvyslankyně Francie v Gruzii.

První prezidentka

Sama ale volá po užší spolupráci s Ruskem, je často kritizována za to, že prohlašovala, že válku v roce 2008 rozpoutala Gruzie. Navíc neovládá plynně gruzínštinu. Gruzínské občanství jí dal bývalý prezident Michail Saakašvili a učinil ji v roce 2004 ministryní zahraničí, po roce jí ale odvolal.

Politička si později založila vlastní opoziční stranu a v čele Gruzínského snu se v roce 2016 dostala do parlamentu s podporou nejbohatšího Gruzínce Bidzina Ivanišvili, který krátce vykonával funkci premiéra a má v zemi velmi silnou moc.

Pokud 66letá politička v příštím kole vyhraje, stane se tak v postsovětském prostoru, vyjma Pobaltí, první ženou, která bude vykonávat úřad prezidenta.

Připojení k EU a NATO

Země s 3,7 milionu obyvatel zůstává důležitým spojencem Washingtonu na Kavkaze a v oblasti Černého moře. Ve hře totiž stále zůstává připojení země k NATO a EU. Přes Gruzii míří i důležité plynovody a ropovody směrem do Evropy.