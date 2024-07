Do ulic venezuelských měst vyrazily demonstrovat tisíce lidí. Některé z protestů se bezpečnostní složky snažily rozehnat slzným plynem a gumovými projektily.

ČTK dnes 07:03

Venezuelská opozice tvrdí, že může doložit své nezvratné vítězství v nedělních prezidentských volbách. Opoziční vůdkyně María Corina Machadová prohlásila, že má k dispozici 73,2 procenta volebních záznamů, které dokazují jasné vítězství prezidentského kandidáta Edmunda Gonzálese Urrutii. Vládou kontrolovaný volební orgán však již v pondělí vyhlásil za vítěze dosavadního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, aniž by zveřejnil výsledky voleb. V reakci na to vyrazily do ulic venezuelských měst demonstrovat tisíce lidí; některé z protestů se bezpečnostní složky snažily rozehnat slzným plynem a gumovými projektily.