On lavinu přežil, kamarád ne. Muž po letech promluvil, jak se vypořádal s vinou

Joe Yelverton má za sebou roky děsivých halucinací a výčitek svědomí ze smrti nejlepšího kamaráda. V roce 1984 přesvědčil dva své přátele, že i přes vyhlášené lavinové nebezpečí výstup do hor Chugach na Aljašce zvládnou. Míru rizika ovšem podcenil. A stálo to život právě jeho nejbližšího člověka. Jak se s vinou z jeho smrti a s posttraumatickou stresovou poruchou popral, se po 40 letech svěřil deníku The Guardian.

Pohoří Chugach na Aljašce. | Foto: Shutterstock

Mladý Joe Yelverton stál na skalnatém výběžku v horách Chugach nedaleko města Anchorage na Aljašce, když uviděl, jak se na něj valí tuny sněhu. „Terén byl tak strmý, že to bylo jako koukat se na desetipatrovou budovu, kdy vidíte, jak se na vás z vrcholu řítí kamion,” vzpomíná v rozhovoru s deníkem The Guardian o téměř 40 let později horolezec. Zemřeli kvůli děsivému řetězci událostí. Před 15 lety K2 vysála život z 11 lezců I přesto, že se snažil udržet u skály pomocí cepínu, masa sněhu ho během chvíle katapultovala dolů ze srázu. Cítil při tom, jak mu v nohách při nárazech praskají kosti. „Měl jsem pocit, jako kdyby mi to trhalo tělo na kusy,” vypráví. Na úpatí útesu se na něj navalily tuny sněhu. „Byl jsem si jistý, že zemřu. Člověk je uvězněný, a jak se začne hromadit váha, sníh tuhne. Nemohl jsem se hýbat, ústa jsem měl plná sněhu a nemohl jsem dýchat,” popisuje děsivé chvíle, kdy ho zachvátila panika, že už se na povrch nikdy nedostane. Náraz dalšího sněhu ho ovšem vymrštil zpět na denní světlo. Kousek od sebe viděl ležet svého nejlepšího přítele Steva Campbella, se kterým se večer předtím udobřil po sérii hádek. V tu chvíli ještě nevěděl, že Steve už nežije. Sám neměl dost sil na to, aby jen pohnul rty. O chvilku později Yelverton spatřil svého třetího společníka, nezraněného Barryho Silvera. „Prostě se z něj stal stroj. Nesl mě velmi strmým terénem ve velmi náročných podmínkách,” svěřuje se muž. Naživu ho udržela bolest zlomenin Jakmile se ocitli na bezpečnějším místě, Silver veškeré teplé oblečení navlékl zraněnému příteli a vyrazil pro pomoc. Yelverton se mezitím snažil na úbočí hory zůstat vzhůru. Věděl, že pokud usne, už se nejspíš neprobudí. „Co mě udržovalo vzhůru, byla bolest zlomenin. Bylo to nesnesitelné, ale myslím, že jsem právě díky tomu naživu,” dodává. V nemocnici Yelverton strávil celý týden. Dalších šest měsíců se dával do kupy fyzicky. Psychicky se do pořádku ovšem nedal ještě dlouhá léta. Jen celé desetiletí mu trvalo, než si přiznal, že se smrtí kamaráda srovnaný není a potřebuje odbornou pomoc. Zdroj: Youtube Začal proto chodit na terapie, kde zjistil, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Po pár měsících ale terapie opustil. „Myslím, že mi to pomohlo nezabít se. Myslel jsem si ale, že to zvládnu sám,” poznamenává muž. Rozhodl se tehdy za minulostí udělat tlustou čáru a odstěhoval se do Seattlu. Nový život nebylo řešení, ale cesta k závislostem Yelverton začal pracovat v horské záchranné službě. Přestože se to zdálo jako správná volba pro člověka s jeho minulostí, spousta věcí spouštěla traumatické vzpomínky. Psychice Yelvertona také nepomáhal fakt, že o lavinovém nebezpečí v den neštěstí věděl. I přesto ale svého nejlepšího přítele tehdy přesvědčil, že to zvládnou a že se můžou kdykoliv vrátit. „Měl jsem obavy, ale myslel jsem si, že se s podmínkami vypořádáme. Samozřejmě se ukázalo, že jsem se mýlil,” dodává smutně. Zdroj: Youtube Se zhoršujícím se mentálním zdravím se vypořádával s pomocí alkoholu a drog. Když se vrhl na vysokou školu a změnil práci, ničemu to nepomohlo. „Tehdy jsem se stal plně závislým,” vypráví. Řešil to braním prášků proti bolesti a útěchu nalézal i v myšlenkách na sebevraždu. Děsivé halucinace byly na denním pořádku

Flashbacky, které občas míval, se začaly měnit v násilné živé halucinace. „Stál jsem na rohu ulice, spousta chodců i aut a najednou jsem viděl, jak přímo přede mnou vybuchla bomba v autě. Viděl jsem, jak kolem mě létají kousky urvaných těl, jak lidé křičí a panicky běhají,” popisuje hororové stavy. Následně si uvědomil, že jako jediný zůstal stát na přechodu a nic se ve skutečnosti neděje. Smrtící zeď z ledu. Touha zdolat severní stěnu Eigeru stála horolezce životy Když začal takové halucinace zažívat každý den, rozhodl se své problémy řešit a vrátil se na terapie. „Uvědomil jsem si, že všechny ty roky, během kterých jsem se snažil tuhle nemoc potlačit, jsem jí ve skutečnosti vdechoval více života,” prohlašuje. Vrátily se mu i hezké vzpomínky Nyní se v životě dostal na místo, kde je poprvé vděčný za vše, čím si prošel. V posledních několika letech nahradily bolestné vzpomínky na Steva ty šťastnější. „Začínám si vybavovat věci, které jsem na něm opravdu miloval, jeho chování, gesta a roztomilé drobnosti. Dříve jsem na to neměl prostor,” vysvětluje muž. Nejvíce Yelvertonovi pomohlo, když našel smysl svého života. Vším, co nyní dělá, se snaží uctít vzpomínku na Steva. V současnosti žije opět na Aljašce, kde pokračuje v lezení. „Hory jsou jediným místem, kde nikdy nemám záchvaty úzkosti, flashbacky a cítím se tam klidný,” říká. Dodává, že je to také místo, kde nejčasněji cítí Stevovu přítomnost.

