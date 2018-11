Přežil masakr v Las Vegas. Před střelcem v kalifornském baru už neutekl

Loňský country festival Route 91 v Las Vegas, na jehož návštěvníky střílel šestačtyřicetiletý muž z okna hotelu, zavítal také Brendan Kelly. Největší masakr v dějinách Spojených států si tehdy vyžádal osmapadesát obětí a více než 850 lidí utrpělo zranění. Kelly ale patří mezi šťastlivce, kteří útok přežili a o rok později se přidal k milovníkům country v Kalifornii v Thousand Oaks.

Když začala v kalifornském podniku střelba, byl zrovna Kelly na tanečním parketu a užíval si spolu s ostatními hudbu. Jak sám přiznává, dokáže už v souvislosti s předchozí událostí rozeznat střelbu. „Nejdřív jsem se snažil zjistit, kde je střelec, potom jsem chytil za ruce dvě osoby v mé blízkosti a začal jsem rychle utíkat k nejbližšímu východu,“ popsal pro CNN svůj druhý útěk před smrtí.

Takové štěstí už ale neměl Telemachus Orfanos, kterému se před střelcem v Thousand Oaks utéct nepodařilo. „Přežil to v Las Vegas, vrátil se mi domů. Včera večer ale v baru Borderline zemřel, domů se už nevrátí,“ řekla jeho matka Susan Orfanosová. Zároveň ale dodala, že nestojí o soucit a modlitby. „Chci omezení držení zbraní!“ uvedla žena.

Telemachus Orfanos, who went by Tel, was a survivor of the Route 91 Harvest music festival mass shooting in Las Vegas last year, his mother said. On Wednesday, he was killed at Borderline. https://t.co/9h9NcevNtF pic.twitter.com/VPy5NLTGNU