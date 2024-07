Zhroucený most Francise Scotta Key Bridge poté, co do něj v úterý narazila nákladní loď.

Stavební dělník Julio Cervantes Suarez měl se svou četou noční směnu na opravě vozovky na mostu Francise Scotta Keye v Baltimoru, když do jednoho z pilířů narazila obrovská nákladní loď. Jako jediný z nich pád mostu přežil, jeho příbuzní to štěstí však neměli. Nyní se americkým médiím poprvé svěřil se svými zážitky z osudné noci.

Zbývalo ještě pár hodin do svítání a sedm dělníků si řeklo, že přišel ten správný čas dát si od látání děr ve vozovce na jindy rušné silnici chvíli pauzu. Pro šest z nich to bylo poslední rozhodnutí v jejich životě. Za chvíli totiž do mostu narazila téměř tři sta metrů dlouhá nákladní loď Dali. O tom, co v brzkých ranních hodinách 26. března letošního roku následovalo, Cervantes Suarez poprvé hovořil s NBC News.

Sedmatřicetiletý dělník mohl jen bezmocně přihlížet, jak se auta a stavební stroje s jeho přáteli a blízkými příbuznými řítí do temnoty, a předpokládal, že nastaly jeho poslední chvíle. „Poděkoval jsem Bohu za rodinu, kterou mi dal, a prosil, aby se postaral o mou ženu a děti. A prosil jsem za odpuštění za všechno, čeho jsem se kdy dopustil,“ řekl Cervantes Suarez španělsky a chvěl se mu při tom hlas.

Do řeky Patapsco se zřítil ve svém malém náklaďáku. Dveře otevřít nešly, a když ručně sroloval okénko, valila se dovnitř voda. Náklaďák se potápěl. Cervantes Suarez se přesto nějak vysmekl ven. Plavat sice neuměl, ale dokázal se zachytit plovoucích betonových trosek a vylézt na ně. „Viděl jsem ostatní, jak padali, a pak se nad nimi zavřela voda. Každého z nich jsem začal volat jménem, ale nikdo neodpovídal,“ vzpomínal muž. Obklopovalo ho jen ticho, tma a chlad.

| Video: Youtube

Mezitím mu došlo, co se stalo. „Podíval jsem se k mostu, na kterém jsme ještě před chvíli pracovali. Nebylo tam nic a mně došlo, co se stalo,“ podotkl muž, který vedle dobrých přátel přišel i o švagra a o synovce.

Na svému kusu betonu vydržel, dokud ho nenašli záchranáři. Po ošetření zranění na hrudi ho ještě týž den propustili z nemocnice. Bolesti na hrudníku a na levé noze pociťuje dosud. Hlubší jsou šrámy na duši, i když mu pomáhají psychologové. Osudové chvíle se mu stále vracejí, pronásleduje ho i vzpomínka, jak poslal synovce, aby si šel odpočinout do svého auta. „Kdybych mu řekl, ať jde se mnou, třeba by to dopadlo jinak, možná by tu byl s námi. Proč jsem přežil já, nevím. Snad tu mám ještě nějaký úkol nebo cíl,“ přemítal.

| Video: Youtube

Cervantes Suarez a rodiny některých obětí zvažují žaloby proti společnostem spojeným s lodí. „Každý, kdo má s tou lodí něco společného, nese odpovědnost za zničené životy osmi rodin. Dali nebyla způsobilá plavby. Celý případ je americká tragédie,“ řekl právní zástupce Cervantese Suareze a části rodin L. Chris Stewart.

Federální Státní úřad pro dopravní bezpečnost v předběžné zprávě vydané v květnu konstatoval, že 297 metrů dlouhou Dali plující pod singapurskou vlajkou při vyplouvání z baltimorského přístavu postihl výpadek energie a pohonu, po kterém narazila do mostu. Vlastní kriminální vyšetřování vede i FBI.

| Video: Youtube

Havárie uzavřela baltimorský přístav na dlouhé týdny, provoz na hlavním plavebním kanále se po odklizení trosek podařilo obnovit v polovině června, uvedla agentura AP. Úřady státu Maryland připravují stavbu nového přemostění, hotové má být do čtyř let, první odhady nákladů se pohybují mezi 1,7 a 1,9 miliardou dolarů, informovala stanice PBS.

Zkáza mostu se podle odhadů expertů může stát největší námořní pojistnou událostí moderní historie. „V závislosti na tom, jak dlouho bude přístav zablokovaný a na povaze pojistného krytí přerušení jeho provozu, mohou částky vyplacené na pojistném dosáhnout dvou až čtyř miliard dolarů,“ řekl agentuře Reutes Marcos Alvarez, specialista na pojištěná z ratingové společnosti Morningstar DBRS. Dodal, že zkáza mostu by tím překonala havárii výletní lodi Costa Concordia, která stála pojistitele přes miliardu dolarů.