U Japonska havarovala dvě americká letadla. Doplňovala palivo za letu

Bojový letoun F/A 18 a tankovací letadlo KC-130 startovaly ze základny Iwakuni u Hirošimy k pravidelnému tréninkovému letu. Po startu došlo "k mimořádné události", uvedlo americké velení. Že došlo ke srážce při doplňování paliva, jak uvádějí americká média, námořní pěchota nepotvrdila. Média se ale odvolávají na jednoho z jejích příslušníků.

V prohlášení na Twitteru pěchota jen uvedla, že „pokračuje pátrací a záchranná operace po KC-130 a F/A-18, které byly součástí incidentu u pobřeží Japonska 6. prosince ve dvě ráno“. Oba stroje se měly účastnit běžného výcviku.

Search and rescue operations continue for a KC-130 and an F/A-18 that were involved in a mishap off of the coast of Japan around 2:00 a.m. Dec. 6.



The circumstances of the mishap are currently under investigation.



