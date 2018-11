Při francouzských protestech proti cenám nafty zemřela žena. Srazilo ji auto

Proti plánovanému zvyšování cen pohonných hmot protestuje po celé Francii přibližně 124 tisíc lidí. Na jedné z demonstrací přišla o život asi padesátiletá žena, kterou v Savojsku srazilo osobní auto. Informovala o tom agentura AFP.

V rámci protestní akce nazvané „hnutí žlutých vest“ – to podle reflexních oděvů – se konají demonstrace na dvou tisících míst po celé Francii. Původně se přitom počítalo s 1500 demonstracemi. Hnutí, jež nemá oficiálního vůdce a nehlásí se k žádné z politických stran, navíc hrozilo blokádami silnic po celé zemi.

Podle agentury AFP jsou sice v současné době zablokované některé silnice, nejedná se však o strategické komunikace. Protestující se pokoušejí zablokovat dálnice a přístupy do skladišť paliva, upozornila agentura Reuters.

Tragickou dohru měla akce, která se konala ve městečku Pont-de-Beauvoisin, jež leží na východě země. Do jedné z protestujících totiž najela řidička, která vezla dceru k lékaři. Když jí účastníci protestu začali bouchat na střechu vozu, zpanikařila a najela do davu, přičemž usmrtila jednu ženu. Podle francouzských médií byla řidička vzata do vazby a je v šoku.

Prudký růst cen nafty

Během posledního roku vzrostly ceny nafty ve Francii o 23 procent na průměrných 1,51 euro za litr (39,23 koruny), což je podle agentury AFP nejvíc od začátku nového tisíciletí. Svůj díl viny na tom má i Macronova vláda, jež v letošním roce zvýšila daň z uhlovodíkových paliv o 7,6 centu na litr nafty a 3,9 centu na benzin. Tato opatření byla součástí kampaně za „čistší“ automobily a palivo.

Vláda chce navíc od ledna znovu zvýšit daň z nafty a benzinu, s čímž podle průzkumů nesouhlasí až 76 procent Francouzů. I přes rostoucí nespokojenost Francouzů však francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že zvýšení daní nezruší. V televizním rozhovoru si mimo jiné postěžoval, že „občané neprojevili dostatek ohleduplnosti“.