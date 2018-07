Při neštěstí v Missouri utonulo devět členů jedné rodiny. Neměli vesty

„Přišla jsem o všechny své děti, manžela, tchýni a tchána, strýce, švagrovou – kterou jsem měla ráda jako vlastní sestru – i synovce. Sice jsem sama v pořádku, ale je to neskutečně těžké,“ řekla Fox News Tia Colemanová.

Podle ní kapitán lodi přesvědčoval pasažéry, že není nutné, aby si navlékli záchranné vesty. „Kapitán nám řekl: ‚Nemusíte si brát záchranné vesty, nebudete je potřebovat.‘ A tak je nikdo neměl, protože jsme poslechli kapitána. Mohly spousty lidem zachránit život, ale pak už nebylo dost času na to, abychom si je navlékli,“ dodala Colemanová.

Channel 2's @CarlWillisWSB confirms that the 9 family members who died in the duck boat accident were from Indianapolis. Carl talked with another family member who wasn't on the boat. He shared this photo with us. The woman on the far left and the boy on the far right survived. pic.twitter.com/gfcXwPg9YH